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国产最大无人运输机成功首飞

2024年08月26日08:25 | 来源：科技日报
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原标题：国产最大无人运输机成功首飞

科技日报西安8月25日电 （记者王禹涵）记者25日获悉，当前国产最大无人运输机——SA750U近日从陕西靖边无人机专用测试机场起飞。在40分钟的飞行测试过程中，飞机各系统设备工作正常、状态良好，飞机姿态平稳，性能指标符合设计，在完成预定飞行科目后，飞机顺利返航，首飞圆满成功。

据了解，SA750U是我国第一型载重超3吨的大型无人运输机，由湖南山河华宇航空科技有限公司自主研制、山河星航实业股份有限公司战略协同推进完成，从概念设计到首架机成功首飞用时2年零8个月。该无人机配置的900千瓦级涡桨发动机AEP100-A由中国航空发动机集团有限公司完全自主研制，综合性能达到国际现役同级别先进水平。

“本次飞行试验主要验证气动、飞控系统，后面将继续进行性能验证飞行。”山河星航实业股份有限公司董事长，湖南山河华宇航空科技有限公司董事长、首席专家何清华介绍说，此次试飞的SA750U大型无人运输机，研制团队遵循了“先无人、后有人”的产品开发路径，包括动力、飞控、航电、材料等整机及关键零部件实现国产全自主。

据了解，飞机最大起飞重量7500公斤、最大商载3200公斤、最大航程2200公里、最大巡航时速308公里、低海拔满载起飞滑跑距离400多米、使用高度可达7300米，货舱容积25.8立方米。

“SA750U无人运输机采取了完全正向设计，可以针对不同场景进行改装，飞机拓展性能强。”何清华说，飞机在矩形截面机身、机尾大开门、短距起降增升系统、起落架系统等结构与子系统采取了特别设计，使其具备货物快速装卸、无人化高效空投、起降场地适应性广等特性。

以森林消防为例，该无人机采取压力注水方式，3分钟左右即可加满4吨水，可以在火场超低空飞行，并具备夜间救援能力。“SA750U无人运输机适用于支线航空物流、应急救援无人化物资投送、森林草原消防灭火等多种应用场景。”何清华表示。

(责编：杨曦、陈键)
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