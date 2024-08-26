原标题：打通高质量发展信息“大动脉”

宝钢集团新疆八一钢铁有限公司监控中心。 受访者供图

◎本报记者 崔 爽

在乌鲁木齐国际陆港，一组组集装箱装车发货，现场几乎不见人工操作，却井然有序，这得益于新疆联通5G、物联网、大数据等技术的应用。该区域实现新疆首例5G轨道吊远程控制应用，生产效率提升30%，人力成本降低70%。

在霍尔果斯合作中心义乌国际商贸城，新疆首个SD-WAN跨境电商直播专线开通，助“中国制造”畅销中亚。

在伊犁，由于夏季游客众多，防火压力陡增。伊犁铁塔公司以31座通信基站加挂双目热成像摄像机+AI算法，实现图像显示、地图显示、火点定位、火情自动报警等功能，有力支撑森林防火综合治理工作……

在“宽带边疆”建设、“信号升格”行动中，一系列标杆案例展现了“数智兴疆”的生动实践。近日，工业和信息化部新闻宣传中心（人民邮电报社）与新疆通信管理局联合举办“宽带边疆&信号升格”新疆站媒体调研行活动，展示5G、千兆光网、人工智能等数字技术如何为高质量发展蓄势赋能，托举产业升级、富民兴边。

新疆行政村5G通达率92%

2024年1月，工信部等十三部门发布《关于加快“宽带边疆”建设的通知》，提出全面提升宽带网络供给和服务能力，打通边疆地区高质量发展信息“大动脉”。到2027年底，边疆地区行政村、边境管理及贸易机构通5G网络比例达到95%以上；20户以上农村人口聚居区、沿边国道和省道沿线基本实现5G网络覆盖；有人居住海岛通5G网络比例达到100%；内海、领海等海域基本实现5G网络覆盖。

同时，工信部等十一部门发布的《关于开展“信号升格”专项行动的通知》提出，到2025年底，超过12万个重点场所实现移动网络深度覆盖、3万公里铁路和50万公里公路、200条地铁线路实现移动网络连续覆盖。5G网络覆盖深度和广度持续完善，5G流量占比显著提升。

新疆通信管理局等多部门，重点围绕规划审批、电力接入、林草用地等方面积极协调相关单位加大对“宽带边疆”建设的支持力度，组织各基础电信企业加大对边疆县城、团场基础设施建设的倾斜支持，提升县乡网络承载能力。

据新疆通信管理局副局长付洪杰介绍，截至今年上半年，新疆34个边境县城已100%实现5G和千兆光网覆盖；58个边境团场全部实现5G覆盖，51个边境团场畅通千兆光网；新疆行政村4G通达率为100%，5G通达率为92%。

同时，新疆针对重点场景优化5G基站13984个，新建5G基站1165个，新建室内分布系统452套，重点场景移动网络信号深度覆盖水平显著提升。在和田地区、乌鲁木齐，先后开展电梯及公共地下空间信号升格专项试点，相关工作正在稳步推进。

传统企业装上“数智大脑”

新疆传统企业的数智化转型发展，从宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）可窥见一隅。走在八钢公司厂区，不时能看到高高架起的5G信号基站，这背后是新疆工业企业首个5G专网。八钢公司与新疆移动打造的这张5G专网，满足了在移动场景下和大区域环境下工业控制指令可靠稳定下达和数据采集上传，确保了八钢公司数智管控系统和工业控制系统稳定运行。同时，通过5G高清监控+AI，八钢公司实现了对厂内重点区域的无间断监控预警、违规行为自动识别，风险管控能力显著提升。

如今的八钢公司，数据无线采集、智能安全帽应用、人员定位、铁水无人运输等智能化场景随处可见。这家有70多年历史的钢铁老厂在“数智大脑”的武装下焕发新活力。

在高质量5G网络、千兆光网等数字基础设施支撑下，越来越多传统企业摘掉了“脏乱”“危险”的帽子，走上数字化、智能化、绿色化转型道路。

伊犁庆华能源开发有限公司（以下简称“伊犁庆华能源”）的矿区是典型大型露天煤矿，地形结构复杂、高低落差大、道路盘旋交错，作业现场少人化、无人化需求迫切。中国电信伊宁县分公司副总经理马刚介绍，公司在伊犁庆华能源矿区已建设多座4G/5G基站，可满足无人驾驶、远程控制、人工智能等技术应用需求。

工作人员坐在无人驾驶控制中心，轻轻操控手柄，就能远程指挥3公里外的挖掘机、装载机，通过与无人驾驶卡车协同配合，实现无人化作业。“传统作业环境下，煤矿司机免不了要在灰尘漫天、酷暑严寒的恶劣环境中工作。但现在，通过实时回传的高清画面，他们可以精准远程操控挖掘机，监控无人运输情况。”伊犁庆华能源无人驾驶项目负责人王飞说。

民生实惠看得见摸得着

新疆智慧文旅也在持续发力。新疆地域广袤，通信网络覆盖呈现点多、线长、面广的特点，在局部区域或通信高峰时刻，会有信号覆盖不好、网络延迟或拥塞现象，一定程度上影响游客通信体验。为提升游客网络体验，新疆多地不断加大对数字基础设施建设投入。

入夜，新疆国际大巴扎人头攒动，这个占地4万平方米的地标性景点日均接待游客约10万人次。乌鲁木齐移动近日在此开通5G-A网络，让游客享受更便捷的移动网络服务。

位于新疆伊宁市的六星街是4A级旅游景区，伊犁移动在此建设开通13座4G基站、7座5G基站，实现景区4G与5G网络的全面立体覆盖。夏日旅游高峰季，景区内日均接待游客高达6.5万人次，在网络流量激增情况下，移动网络体验依然良好。景区还推出数字化导览、智慧旅游管理、商家数字化运营等多种旅游特色业务，让游客通过3D模型、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等方式了解本地文化。

除了在文旅场景有所应用，数字技术也正在成为传统农牧业现代化转型的“好帮手”。

日均活畜交易量超1万头，年活畜交易额超100亿元，就业和从业人数超1万人……新疆创锦黄公农产品交易市场是新疆最大牧畜交易市场，占地620亩，远近闻名。在伊犁电信支持下，交易市场实现了有线和移动通信网络覆盖，成功搭建智慧管理平台，通过提供透明的市场价格信息、详尽的销售行情参考，极大促进了牲畜的高效流通，增加农民收入。

文旅产业智慧升级、应急通信可靠保障、生产生活更加便利……数字基础设施的建设，给老百姓带来看得见、摸得着的实惠。

面向未来，新疆将持续推进包括5G、千兆光网、数据中心在内的数字基础设施体系化发展和规模化部署，建设更加先进、绿色、智能的新型信息基础设施供给体系，助力新疆各行各业高质量发展。

(责编：杨曦、陈键)

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