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新技术助宁夏大豆每亩增收超80公斤

2024年08月26日08:28 | 来源：科技日报
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原标题：新技术助宁夏大豆每亩增收超80公斤

科技日报银川8月25日电 （记者王迎霞）大豆是重要的粮食作物和油料作物，我国每年需求量约1000万吨以上，进口率却高达85%。记者25日从宁夏科技厅获悉，宁夏大豆玉米带状复合种植技术取得突破，达到了玉米基本不减产、大豆每亩增收80公斤以上的效果。

2022年至2024年，由宁夏农林科学院农作物研究所等单位承担的自治区重点研发计划“宁夏玉米大豆带状复合高效种植关键技术研究与示范推广”项目，针对3个不同农业生态区玉豆品种需求及除草、机械等问题需求进行研究，开展了品种引选等5个方面的研发工作，培训多名基层技术人员、新型经营主体负责人及种植户。

“我们筛选出‘宁豆6号’等7个大豆品种、‘晋单73’等7个玉米品种，建立起两个良种繁育基地，繁育面积累计2000亩。”据项目负责人、宁夏农林科学院农作物研究所罗瑞萍研究员介绍，科研人员通过研究不同模式边行距效应，明确了引扬黄灌区、宁南山区玉米大豆行比模式、适宜密度和关键技术；提出高效营养调控、增碳保墒等关键技术，集成了3套水肥高效利用技术。

项目组还改制了3台精量播种机、2台植保机械，研发7台膜上播种机、中耕施肥机、除草机等，制定1套玉米大豆带状复合种植全程机械化技术规范。

据悉，得益于科技项目的支持，该项目分别在固原市彭阳县孟塬乡、吴忠市同心县丁塘镇、吴忠市青铜峡市瞿靖镇建立核心科技试验示范基地，面积达3700亩，辐射种植30余万亩。“这为全面提升宁夏大豆单产水平提供了综合技术支撑，对于增加大豆战略储备、推动大豆玉米兼容发展、助推国家粮食安全具有重要意义。”罗瑞萍表示。

8月12日至14日，宁夏科技厅组织专家对该项目进行现场验收。专家组深入固原市彭阳县、原州区，吴忠市同心县、青铜峡市，银川市灵武市等试验示范推广基地观摩，一致认为项目设计合理、研究内容系统、技术路线正确、田间管理规范，现场验收合格。

(责编：杨曦、陈键)
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