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在世界机器人大会感受“机智”生活

2024年08月26日08:30 | 来源：科技日报
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原标题：在世界机器人大会感受“机智”生活

◎本报记者 华 凌

为期5天的2024世界机器人大会于8月25日落下帷幕。本届大会上，169家参展企业展出了600余件创新产品，其中首发新品60余款。企业在展示机器人产品的同时，也让观众直观感受到机器人技术发展给人们日常生活带来的改变。

家务机器人：洗衣做饭清洁样样精通

当独居的你下班回家发现，扔在角落的衣服已被叠好，堆放在水池里的碗盘被洗得干干净净，餐桌上放着香喷喷的汉堡……

“如今，这一幕已从想象走入现实。”优理奇机器人上海有限公司创始人兼首席执行官杨丰瑜说。此次，该公司在2024世界机器人大会上展出了自研的轮式双臂人形机器人旺达。

杨丰瑜介绍，旺达主要面向家庭，是个料理家务的小能手。

在硬件方面，旺达的三指夹爪能够高质量完成抓取和放下动作，可以拿圆珠笔，甚至夹豆腐。旺达拥有灵活的仿生臂，可以执行大部分人类的手臂动作。它搭载与电动汽车相同的能源系统，具有超强续航能力，一次充电可以持续工作16小时。

在软件方面，旺达采用的触觉多模态模型UniTouch泛化能力较强，可以在多个场景中执行长序列任务。有了这个“超级大脑”，旺达可以轻松实现环境感知、定位、移动避障等功能，在家庭环境中行动自如。

在家庭场景中，旺达可以轻松完成洗衣服、清洁地板、控制家电等工作。在商业场景中，旺达可以执行清洁、快递取件等任务。

据了解，首批100台旺达将于今年9月量产。

下棋机器人：手臂动作精度在0.5毫米以内

在2024世界机器人大会上海元罗卜智能科技有限公司展台，该公司新研制的下棋机器人SenseRobot在国际象棋棋盘前，宛如一位成熟的棋手，挥舞机械臂，自如执子落棋，颇为吸引眼球。几个围观的少年棋手跃跃欲试，想与它现场对弈。

“SenseRobot可供休闲娱乐，也能帮助使用者提高棋技。”商汤科技联合创始人、上海元罗卜智能科技有限公司总裁马堃介绍，公司此前推出的两款下棋机器人只有两个自由度，而SenseRobot有4个自由度，动作灵活度大幅提升。

除此之外，研发人员创新设计了SenseRobot的机械臂，使其可以精准抓取立体棋子。

常规机械臂抓取立体棋子，很容易碰到棋盘上其他棋子。而SenseRobot的机械臂采用特殊结构，可以自上而下垂直抓取，动作精度在0.5毫米以内。

值得一提的是，SenseRobot采用自研AI引擎。利用这个引擎，研发人员从低到高设置了25个棋力等级。相关工作人员介绍，SenseRobot具有战胜国际象棋世界冠军的能力。

陪伴机器人：能模仿熊猫动作和情感表达

在2024世界机器人大会深圳市大象机器人科技有限公司展台，记者看到一款仿生陪伴机器人米塔熊猫。它是一只治愈系“熊猫”。当观众拥抱米塔熊猫时，它会依偎在人怀中，使用者可以感受到它的心跳。如果把竹子玩具放到米塔熊猫嘴边，它会做出“吃竹子”的动作，发出咀嚼的声音，并高兴地抬起头。

深圳市大象机器人科技有限公司海外市场品牌负责人邱丽莎介绍，米塔熊猫的使用方法很简单，使用者只需轻抚它的头部、背部或与其进行语音互动，就能够触发“熊猫”的一系列反应。

相关工作人员介绍，米塔熊猫采用独创性的6自由度设计，配合位于头部、背部、脸颊、四肢的8个触摸传感器，能够精确识别并响应使用者的触摸。米塔熊猫采用先进的语音识别技术，内置30多个语音触发词，可理解并执行使用者的指令。

为让米塔熊猫更像一只真熊猫，研发团队利用AI技术为它研制了一套复杂的行为逻辑和情感表达系统。借助这套系统，米塔熊猫能够模仿真实熊猫的动作和情感表达。

迎宾机器人：会使用42种语言顺畅交流

在2024世界机器人大会苏州穿山甲机器人股份有限公司展台，呆萌可爱的迎宾机器人Timo小鱼吸引了很多小朋友。它眨巴着一双大眼睛，用稚嫩悦耳的声音进行导览讲解，不时引吭高歌，让在场观众忍俊不禁。

苏州穿山甲机器人股份有限公司创始人兼首席执行官宋育刚介绍，这款迎宾机器人采用深度学习、自动语音识别和知识图谱等AI技术，拥有丰富的专业知识库，能用42种语言与使用者顺畅交流，适用于100多种场景。

Timo小鱼采用激光即时定位与地图构建导航技术，能够精准感知周围环境，实现自主移动和定位。此外，它还采用了惯性导航和地图构建技术，使环境感知和自主导航能力得到进一步提升。

相关工作人员介绍，Timo小鱼能够利用大数据技术分析用户信息。同时，它还可以通过智能学习算法，不断优化性能，提升服务质量。

图① 家务机器人在做饭。

受访者供图

图② 下棋机器人在分析棋局。

本报记者 洪星摄

图③ 陪伴机器人与使用者互动。

受访者供图

图④ 观众在操作迎宾机器人。

本报记者 洪星摄

(责编：杨曦、陈键)
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