人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民币全球支付占比创新高 连续9个月居全球第四大活跃货币

刘 琪
2024年08月26日08:36 | 来源：证券日报
小字号

原标题：人民币全球支付占比创新高 连续9个月居全球第四大活跃货币

日前，环球银行金融电信协会（Swift）发布数据显示，2024年7月份，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第四大活跃货币的位置，占比达4.74%。这是连续第九个月人民币保持全球第四大活跃货币的位置，而4.74%的占比也创下有记录以来新高。

与2024年6月份相比，7月份人民币支付金额总体增长13.37%，而所有货币支付金额总体增长10.29%。

7月份，人民币作为全球货币在贸易融资市场的份额达到6%，仅次于美元，已经连续2个月超越欧元，份额差距由6月份的0.07%扩大至7月份的0.17%。

中国银行海南金融研究院研究员巢真在接受《证券日报》记者采访时认为，人民币国际支付份额的提升得益于多重因素的共同作用。一方面，中国稳定的宏观环境和经济基本面是人民币国际地位提升的根本。另一方面，中国日益增长的贸易体量是人民币跨境流动的主要支撑。

国家外汇管理局近期公布的数据显示，7月份银行代客涉外收入环比增长9%，支出增长7%。其中，我国对外贸易持续较快增长，带动货物贸易项下跨境资金净流入环比增长48%，规模为历史同期最高水平。

巢真表示，中国金融市场双向开放增加了人民币的跨境使用，也是推动人民币国际支付份额提升的原因之一。沪深港通、基金互认、债券通、跨境理财通等资本市场互联互通渠道的构建，拓宽了境外投资者进入中国市场和中国投资者进入国际市场的方式，人民币跨境收付快速增长。此外，国际经济局势的变化推动了人民币的使用。随着与新兴市场国家跨境贸易本币结算的持续推进，人民币在越来越多国家对华跨境贸易结算的应用也将日益扩大。

值得一提的是，人民币的国际“朋友圈”还在不断扩容。8月19日消息，中国人民银行与越南国家银行签署合作谅解备忘录，进一步促进双方在本币结算、本币互换及跨境支付互联互通等领域的合作。

中国人民银行在《2024年第二季度中国货币政策执行报告》中指出，6月末，在人民银行与境外货币当局签署的双边本币互换协议下，境外货币当局动用人民币余额1045亿元，人民银行动用外币余额折合4.81亿美元，对促进双边贸易投资发挥了积极作用。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
多元支付服务推动“China Travel”持续火热
　　“我们刚来中国旅游，现在手上只有欧元，需要兑换些人民币，用来旅途中的零星支付……”近日，两名外籍游客来到广州一家银行网点，咨询如何兑换零钱。 “工作人员给我们展示了200元和300元的零钱包。…
我国今年前七个月完成水利建设投资6894亿元
　　人民网北京8月24日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，我国今年前七个月完成水利建设投资6894亿元，同比增长12.8%。 黄河古贤等34项重大水利工程开工建设。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部