刘 琪

原标题：人民币全球支付占比创新高 连续9个月居全球第四大活跃货币

日前，环球银行金融电信协会（Swift）发布数据显示，2024年7月份，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第四大活跃货币的位置，占比达4.74%。这是连续第九个月人民币保持全球第四大活跃货币的位置，而4.74%的占比也创下有记录以来新高。

与2024年6月份相比，7月份人民币支付金额总体增长13.37%，而所有货币支付金额总体增长10.29%。

7月份，人民币作为全球货币在贸易融资市场的份额达到6%，仅次于美元，已经连续2个月超越欧元，份额差距由6月份的0.07%扩大至7月份的0.17%。

中国银行海南金融研究院研究员巢真在接受《证券日报》记者采访时认为，人民币国际支付份额的提升得益于多重因素的共同作用。一方面，中国稳定的宏观环境和经济基本面是人民币国际地位提升的根本。另一方面，中国日益增长的贸易体量是人民币跨境流动的主要支撑。

国家外汇管理局近期公布的数据显示，7月份银行代客涉外收入环比增长9%，支出增长7%。其中，我国对外贸易持续较快增长，带动货物贸易项下跨境资金净流入环比增长48%，规模为历史同期最高水平。

巢真表示，中国金融市场双向开放增加了人民币的跨境使用，也是推动人民币国际支付份额提升的原因之一。沪深港通、基金互认、债券通、跨境理财通等资本市场互联互通渠道的构建，拓宽了境外投资者进入中国市场和中国投资者进入国际市场的方式，人民币跨境收付快速增长。此外，国际经济局势的变化推动了人民币的使用。随着与新兴市场国家跨境贸易本币结算的持续推进，人民币在越来越多国家对华跨境贸易结算的应用也将日益扩大。

值得一提的是，人民币的国际“朋友圈”还在不断扩容。8月19日消息，中国人民银行与越南国家银行签署合作谅解备忘录，进一步促进双方在本币结算、本币互换及跨境支付互联互通等领域的合作。

中国人民银行在《2024年第二季度中国货币政策执行报告》中指出，6月末，在人民银行与境外货币当局签署的双边本币互换协议下，境外货币当局动用人民币余额1045亿元，人民银行动用外币余额折合4.81亿美元，对促进双边贸易投资发挥了积极作用。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经