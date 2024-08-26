张芗逸

原标题：已有超百城推出住房“以旧换新”政策 成效初显

近日，又有两地宣布支持住房“以旧换新”。8月23日，厦门市房地产中介行业协会发布公告称，将与厦门市房地产业协会联合组织厦门市商品住房“以旧换新”活动；同日，唐山印发《唐山市关于优化当前房地产政策的若干措施》，其中提出开展商品房“以旧换新”。截至目前，全国已有超百城推出住房“以旧换新”政策。

住房“以旧换新”取得成效

在各地积极推进下，中介帮卖、国企收购等住房“以旧换新”模式均取得了一定成效。

7月19日，在北京市住建委等部门指导下，北京房地产业协会、北京房地产中介行业协会主办的商品住房“以旧换新”活动启动。北京房地产业协会统计数据显示，截至8月5日，已有超400人报名北京市商品房“以旧换新”活动。除首单成交外，目前还有18套已交订金锁定房源。

今年5月份，上海市房地产行业协会、上海市房地产经纪行业协会联合倡议，在上海发起商品住房“以旧换新”活动。根据上海链家提供的统计数据，截至5月28日，通过上海链家带客“以旧换新”指定的新房项目，产生了145套新房交易，新增12套二手挂牌房源。

同月，郑州在全市范围内全面开展二手住房“卖旧买新、以旧换新”工作，采取中介帮卖与国企收购两种模式。从国企收购模式来看，根据郑州市住宅与房地产协会公布的数据，截至6月30日，作为收购主体的城发集团目前已征集二手房源报名登记近1万套，经筛选符合条件的房源7425套，其中2999套已完成现场勘验及价格评估，换房群众已累计完成商品住房认购及网签733套。

上海易居房地产研究院副院长严跃进对《证券日报》记者表示，住房“以旧换新”在疏通堵点的同时，对于打通有关市场和资源、促进房地产市场的平稳健康发展等都有重要的意义。

配套政策有望跟进

当前，住房“以旧换新”也存在着成交规模相对较小、对市场拉动作用有限，参与主体多方资源配合力度不高等问题。

“住房‘以旧换新’政策在各地得到大力推进，现在成交规模有限主要是受到了二手房交易的周期和房源匹配等因素的制约。”广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉在接受《证券日报》记者采访时表示，目前二手房交易周期较长，对中介帮卖住房“以旧换新”模式影响较大。

镜鉴咨询创始人张宏伟表示，住房“以旧换新”落地见效受市场基础和政策双重因素的影响。想要取得活跃市场、消化存量房产的效果，一方面需要当地二手房市场具有一定的容量和空间，另一方面也需要实打实的政策优惠。

为使住房“以旧换新”政策更好发挥作用，目前，已经有一些城市出台了配套支持政策。8月23日，唐山发布的《唐山市促进商品住房“以旧换新”工作方案（试行）》中提到，2024年12月31日前，对国企平台开展住房“以旧换新”业务，收购居民旧房产交易税费地方留成部分财政100%补贴给平台公司，分年度落实。通过“以旧换新”平台出售自有住房购买新建商品住房的纳税人，对符合《关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》规定的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。

张宏伟表示，在住房“以旧换新”成交过程中，适度降低二手房交易增值税、一二手房买卖契税等税费成本，尤其是对置换需求给予契税优惠政策，更能促进一二手房交易联动。

李宇嘉建议，行业协会、企业等涉及到商品房交易循环的组织应建立住房“以旧换新”的全链条合作机制，形成合力，通过启动税收减免、中介机构降低经纪费率、开发商促销、银行定向降低利率等措施，真正实现降低置换成本，推动住房“以旧换新”，从而促进新房和二手房、刚需和改善的交易循环。

(责编：杨曦、陈键)

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