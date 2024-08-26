人民网记者 郝帅

街头巷尾，繁忙的小吃摊、热闹的便利店、各具特色的手工艺品商店……每一个热闹的生活场景，都是我国个体工商户经营发展的真实写照。

国家市场监管总局公布的数据显示，截至今年6月底，全国登记在册的个体工商户数量达到1.25亿户，占经营主体总量的66.9%。量多面广的个体工商户，在稳就业、促发展、惠民生等方面发挥出了积极作用。

“多亏了那笔350万元的贷款，我们店才能快速完成升级改造。”在湖北省黄冈市黄梅县一家家居店，刘经理如是介绍。

2023年底，家居店在店面升级改造时遇到了资金问题。幸运的是，店铺申请到了县里农商行的“房易融”产品，只用3天贷款就到账了。

能有如此效率，得益于当地市监局与银行签订的促进个体工商户高质量发展战略协议。这一创新举措不仅提升了“名特优新”个体工商户的示范效应，还撬动了全县个体工商户存贷资金2.63亿元。

个体工商户是非公有制经济的重要组成部分，应该如何充分发挥个体工商户的优势，促进其持续健康发展？

在近日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，国家市场监管总局副局长蒲淳提到，总局正在研究制定《个体工商户促进发展和规范登记管理规定》，该规定将明确市场监管部门促进个体工商户发展的重点举措，解决“个转企”登记、经营权继承、市场退出等重点难点问题；指导各地对“生存型”“成长型”“发展型”个体工商户采取差异化帮扶措施；切实发挥“名特优新”个体工商户示范带动作用，带动整体发展水平提升。

随着政策的实施和深入，近年来，越来越多的地方开始重视并探索新模式。这些地方依托个体工商户分型分类精准帮扶管理系统平台，多措并举，积极探索、培育帮扶机制，从而实现对个体工商户的精准帮扶。

在辽宁省，通过推进分型分类精准帮扶，突出餐饮、民宿、土特产品销售等“名特优新”个体工商户发展，已形成了以“头雁”带动“群雁”齐飞的良好效应；厦门市则通过联合印发个体工商户分型分类精准帮扶实施方案，为不同类型、不同阶段的个体工商户量身定制帮扶措施，改“大水漫灌”为“精准滴灌”。

着力激发各类经营主体的内生动力和创新活力，近年来，我国出台了市场监管部门促进民营企业发展22条举措，推动企业注销等“一件事”高效办理，精准有效支持个体工商户发展。2023年，全国登记在册经营主体达到1.84亿户，企业活跃度同比提高0.69%，退出企业平均寿命延长0.64年。企业和群众办事环节更少、周期更短、流程更优、成本更低，为个体工商户的蓬勃发展提供了有力保障。

正如蒲淳在发布会上所说：“市场监管部门作为个体工商户的‘娘家人’，将充分发挥紧密联系个体工商户的优势，会同相关部门多措并举，进一步增强个体工商户的内生动力和创新活力，助力高质量发展。”

(责编：郝帅、吕骞)

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