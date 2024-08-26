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各地持续加强养老服务

孙潜彤 刘 畅 唐一路
2024年08月26日08:38 | 来源：经济日报
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原标题：各地持续加强养老服务

　　人社部日前会同市场监管总局、国家统计局正式发布19个新职业和28个新工种信息，并调整变更11个职业（工种）信息。其中，新增“社区助老员”“老年助浴员”两个工种，将“失智老年人照护员”工种名称变更为“认知障碍照护员”。与养老行业相关的新职业越来越多。

　　为满足不断增加的多层次多样化养老服务需求，各地持续优化、细分养老服务，从老年人需求出发，不断培养人才，优化服务，让老年人能够安心养老、幸福享老。

　　服务更趋精细多元

　　从老有所依到老有所享、老有所乐，近年来，养老行业呈现新需求、新变化。

　　近日，记者在辽宁沈阳市民政局养老服务和老年人福利处了解到，全市279家区域性养老服务中心和养老服务站构筑的“15分钟养老服务圈”，基本覆盖老年人助餐、助浴、助医、助洁等服务需求。于洪区五彩阳光城社区居民梁万富说：“理发、洗浴、理疗，社区养老服务中心功能齐全，咱老年人日子过得舒坦。”

　　沈阳以政府购买引导专业服务“进家门”。政府委托养老机构等服务主体，向高龄、失能老年人提供每月3小时至45小时不等的免费居家养老服务，满足老年人助浴、室内清洁等基本服务需求。全市1153个社区均配置“养老管家”，定期对老年群体实施分层分类探访。

　　为帮助暂无养老院长住计划的家庭解决燃眉之急，上海市普陀区第一老年福利院作为首批推出“短托养老”服务的机构，专门推出“短期助养”服务套餐，让有需求的老人可短时间入住养老机构，获得全方位专业照料服务。

　　加强工作协同，推动机制创新，是助力养老服务细分化专业化的重要举措。上海普陀区民政局党组书记、局长许磊介绍，普陀成立了全市首个线下实体运作的养老行业解纷中心——普陀区养老服务行业靠谱解纷中心。由区民政局牵头，汇集区级各相关部门力量、社区基层服务力量和第三方专业社会力量，组建起一支专业化解纷人才队伍，搭建起养老服务行业的一站式多元解纷平台。今年以来，已为老年人、养老机构提供法律咨询、心理疏导服务600多人次。

　　四川成都市锦江区牛市口街道常住人口10.1万余人，其中60岁以上人口2.3万余人。街道办事处便民服务中心负责人黄燕介绍：“为更好服务辖区内的老人，解决新时期养老服务问题，街道建成11个社区日间照料中心和1个养老服务综合体，构建‘15分钟养老服务圈’，方便老人就近接受日托和各种养老服务。”

　　新需求催生新职业

　　随着养老服务需求覆盖面不断扩大，健康照护师、陪诊师、助浴员等为老年人服务的新职业也随之兴起，养老领域出现更多就业增长点。

　　今年38岁的付晓莉是一名养老顾问，已在牛市口街道社区养老服务综合体工作两年多，负责为辖区内的老年人组织文娱活动、管理老年大学、订餐送餐等。老人们对她的评价是“热心、耐心、有爱心”。付晓莉告诉记者，高峰期平均每天她会接到近100份订餐需求，对不方便到助餐点位取餐的老年人，她会送餐上门。

　　成都锦欣居家乐养老服务有限责任公司负责人王静超介绍，公司中标了在成都高新区肖家河街道的居家社区养老服务，有20余名持有老年人能力评估师、养老护理员、社工师等相关资格证的员工在岗，为街道857名老人提供居家上门服务。

　　在上海，养老新职业“遍地开花”。挂号、缴费、预约检查、送取报告……对独自就医存在不便、不熟悉就医流程的患者来说，陪诊服务无疑是刚需，陪诊师这一职业应运而生。上海尽美长者服务中心项目经理、全流程老年人陪诊师谢丽芳表示：“陪诊是公益性工作，也是专业性工作，要有一定的医疗知识。”

　　上海福寿康养老有限公司助浴师吉静之前当过推拿按摩师，如今把手艺用在助浴服务中，经常能得到老人和家属的夸赞，“助浴师上岗前须接受养老护理员培训并获得相应证书，具备必要的技能和经验才能提供专业化、高质量的助浴服务”。

　　人才队伍亟待扩容

　　养老行业由于收入低、上升空间有限等原因，服务员队伍存在年龄偏大、后继不足等问题。

　　如何提升养老行业从业者综合素质，加强养老服务人才队伍建设？王静超认为，行业“痛点”包括从业人员年龄偏大、缺乏职业尊重和认同感、职业技能培训力度亟需提升等。

　　“公司和职业技术学院、职业技能培训机构开展合作，招聘更多具备相关资质的人员上岗；定期开展职业技能培训，并将培训结果反馈给政府部门，合力推动行业规范发展。”王静超介绍。

　　政府的支持，是促进养老行业细分化专业化发展的重要推动力。上海城建职业学院养老专业负责人蔡晶晶表示，上海在养老服务领域积极制定和推广职业技能标准，通过对养老护理员、康复治疗师、老年心理咨询师等职位设立明确的技能要求，确保从业者具备相应的专业能力。

　　高校是养老服务人才培养的关键一环。从去年开始，上海开放大学开设养老服务陪诊师培训，内容包括养老服务基础知识和陪诊专业技能，并体现多学科知识融合特点。近3年已累计培养养老照护服务评估师、养老护理内训师、养老服务陪诊师、老年社会工作者等从业者7000余名。

　　近年来，辽宁不断强化激励保障、优化补贴方式。省级财政每年安排资金2000万元，补助各地落实经济困难高龄、失能老年人养老服务补贴，吸引更多人才到养老服务领域就业创业。

　　辽宁省副省长郭彩云表示，满足广大老年人多元化、多层次的养老服务需求，要持续完善“产学研、培服赛”人才职业技能培养模式，为养老服务产业提供知识型、技能型、创新型人才队伍支撑。以老年人能力评估师为例，辽宁建立3个省级工作示范培训基地，近期将分3期按区域组织开展240名老年人能力评估师能力培训和53家老年人能力评估机构标准化建设现场培训工作。

(责编：杨曦、陈键)
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