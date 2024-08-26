金观平

原标题：提升专精特新核心竞争力

日前召开的国务院常务会议提出，要大力培育发展专精特新中小企业，强化财税、金融、科技、产业、人才等政策协同，全链条支持企业创新发展。要以实施大规模设备更新为契机，推动专精特新中小企业数字化、智能化、绿色化转型，不断提升核心竞争力。这为下一阶段培育专精特新中小企业工作指明了方向、提供了路径。

专精特新中小企业具有专业化、精细化、特色化、新颖化特征，凭借其掌握的“独门绝技”在产业链供应链中扮演重要角色，对于推动制造业乃至经济高质量发展有着关键作用。党中央、国务院高度重视中小企业发展，要求主管部门坚持服务和管理并重、发展和帮扶并举，激发涌现更多专精特新中小企业。目前，我国已累计培育专精特新中小企业超14万家。

当前，国际环境日趋复杂、市场竞争愈发激烈，唯有具备“人无我有、人有我优”的专一化、差异化优势，方能立于不败之地。专一化意味着专和精，差异化意味着特和新。专精特新是我国制造业转型升级的方向所在，也是我国企业在国际竞争中占据优势的制胜之道。因此，要坚定不移支持中小企业走专精特新发展道路，向全球价值链中高端攀升。

培育更多专精特新企业要用好政策工具箱。一方面，要进一步深化产学研用合作，建立合理的利益分配和风险控制机制，设立知识产权和科技成果产权交易机构，开展知识产权转让、许可等运营服务，完善风险评估体系，有效应对成果转化风险、创新失败风险。

另一方面，要持续加大财政金融帮扶力度。持续高强度的技术和人力资源投入，让不少专精特新企业面临资金压力。要发挥国家中小企业发展基金作用，带动社会资本投早、投小、投专精特新。鼓励银行等金融机构创新金融产品，加大对中小企业的信贷投放力度。推广供应链金融、知识产权质押融资等新型融资方式，满足中小企业多样化融资需求。

培育更多专精特新企业要做好服务。要积极发挥政府“有形之手”作用，构建优质服务体系、营造良好发展环境。要加快建设中小企业服务网，推动国家、省、市、县四级服务网络互联互通，汇聚整合政务、市场等各类资源，为中小企业提供“一站式”服务。建立问题跟踪解决机制，对企业反映的问题和困难，实行台账式管理，明确责任部门和解决期限，确保问题得到有效回应和妥善处理。

培育更多专精特新企业要充分利用数字化手段。当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，以数字化转型增强企业综合实力、实现专精特新发展，对中小企业而言已然是一道必答题。要深入实施中小企业数字化赋能专项行动，加快数字化服务供给，大力发展“小快轻准”数字化产品，以及易部署、低成本、柔性化的解决方案，让更多中小企业愿转、敢转、会转，并且转得好、转出成效。聚焦数字化转型需求迫切、转型效益明显的重点产业链，探索产业链龙头企业带动上下游中小企业“链式”数字化转型的典型做法和经验成效，力争实现“试成一批，带起一片”。

(责编：杨曦、陈键)

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