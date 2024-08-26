人民日报客户端云南频道 董丝雨 张驰

一片神奇的叶子，能帮助你实现“水上漂”。走进位于云南省西双版纳傣族自治州勐腊县的中国科学院西双版纳热带植物园，不少游客站在王莲硕大的叶片上，体验“一叶当舟”的妙趣。

王莲是睡莲科王莲属植物的通称，原产于南美洲热带地区，中国科学院西双版纳热带植物园自1963年开始引种。得益于成熟的繁育技术和得天独厚的自然条件，王莲在植物园内成功安家并日益壮大。棕榈园一侧的王莲池景观，已成为植物园一张亮丽的名片。

植物园内的王莲池。本报记者 董丝雨摄

我国为什么要引种王莲？中国科学院西双版纳热带植物园高级工程师刘勐表示，王莲是水生植物中叶片最大的植物，具有很高的观赏价值，在水体景观造景中是很好的素材。

成熟的王莲叶片具有巨大的浮力，能承受60公斤左右重的物体而不下沉。“王莲叶片背面粗大隆起的叶脉，由中心向四周呈辐射状分布。主脉间有镰刀形状的横隔相连，构成网状骨架，叶脉里有很多气室，只要受力均匀，叶片就不会被轻易折断。”刘勐介绍，目前，王莲叶子承重的结构原理已经应用于城市建筑，例如机场大厅、厂房、宫殿等。

王莲的神奇之处，不仅是能以叶载人，它的花还会变换颜色。“王莲开花有二次开合，三次变色的规律变化，目的是为了吸引昆虫为其传粉。”刘勐介绍，第一天傍晚，王莲开出的花呈白色，其花心温度要比四周高出10度左右，并带有香味，吸引昆虫进入花朵内部，随后花朵闭合，将昆虫强行“留宿”；第二天傍晚，花瓣再次打开，花朵呈粉红色，香味消失，粘了一身成熟花粉的昆虫飞到另一朵花上觅食，为王莲完成传粉过程；第三天早上，花瓣颜色进一步加深呈紫红色，重新关闭后沉入水中孕育后代。

独木成林的榕树、闻歌起舞的跳舞草、吃了之后酸味变甜味的神秘果……在中国科学院西双版纳热带植物园，可以见证植物界的无穷魅力。这里不仅是我国面积最大、收集物种最丰富、专类园区最多的植物园，也是世界上户外保存植物种数和向公众展示的植物类群数最多的植物园，肩负着“科学研究、物种保存、科普教育”的使命。据了解，目前园内已收集活植物14186种，保存中国特有植物1382种。包括国家重点保护野生植物353种，珍稀、濒危植物1675种。

近年来，中国科学院西双版纳热带植物园逐步突破热带濒危植物迁地保护与回归技术瓶颈，开展了望天树、寄生花、扇苞蒟蒻薯、蕨类植物、兰科植物等受威胁植物的繁殖技术研究，为众多珍稀、濒危植物保护提供了技术保障。

今年7月，西双版纳国家植物园顺利通过符合性认定评估，为中国科学院西双版纳热带植物园创建国家植物园奠定了良好的基础。8月27日，中国植物守护者计划将在版纳植物园正式启动，无论是个人、机构、地方政府，都可以在植物守护者平台选择一种植物，并参与到保护实践中，携手为地球上的生命撑起一把守护之伞。

(责编：杨曦、陈键)

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