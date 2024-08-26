人民日报客户端云南频道 徐红梅 董丝雨 张驰

00后的景迈大寨佤族小伙岩温发期待着下个月的到来。“马上就是申遗成功一周年了。”岩温发说，申遗成功让更多人认识了景迈山，也让他与更大的世界相遇。

岩温发是土生土长的景迈山人，大学毕业后回家成为一名景区讲解员。上周，他带一对从美国来的母女进行“深度游”。她们周游整个云南，专门找到这座山。在哪里拍照才能记录景迈山的茶文化？为何这里的茶树生长在森林中？如何辨认好的古树茶？那种像螃蟹脚一样的寄生植物是什么？带着好奇，许多人走进景迈山，倾听林茶共生、人地和谐的故事。

景迈山云海。 澜沧县融媒体中心供图

景迈的四季都如画一般。春天，采茶的景迈儿女轻盈跃上茶树，采摘“一芽两叶”，收获自然的馈赠。夏天，大山接受雨水的滋养，目之所及都是绿油油的，每一次呼吸都仿佛有沁人清香。秋冬，品秋茶，追一次景迈云海，看朝阳跃出带来万丈金光，也可以站在高处俯瞰，记录粉嫩的冬樱与绿树调和成斑斓色彩。

景迈山“林下茶”种植传统，依靠乔、灌、草立体群落结构，茶树能够借助高大乔木的庇荫生长，植物之间“气味”的交换，让景迈山古树茶形成独特的兰花蜜香。森林里的生物链还能有效防治病虫害，造就高品质的有机茶。

手工制作茶叶。澜沧县融媒体中心供图

“普洱景迈山古茶林文化景观”申遗历时13年，可保护工作远超13年。在岩温发的记忆里，家里的20多亩茶林曾是他的“游乐场”。“小时候就在森林里跑，采茶时学着父母的样子，采摘‘一芽两叶’。”不使用化肥农药、不进行毁灭性采摘、不在古茶林里种植其他农作物……景迈山居民自发形成村规民约，保护了茶林的良好生态。“我们从祖辈流传的观念就是要爱护树木，尊重山上的生命。”

申遗成功，为景迈山带来了知名度，也让景迈山的生态价值逐渐“变现”。普洱景迈山古茶林保护管理局局长、澜沧县委副书记张丕生介绍，截至目前，景迈山景区接待游客已有49万人次。2023年，景迈山景区实现旅游收入约1.58亿元，同比增长43.6%。

景迈村翁基古寨。澜沧县融媒体中心供图

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经