中央气象台发布大风蓝色预警
2024年08月26日08:54 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，8月26日08时至27日08时，甘肃河西、内蒙古河套地区、陕西北部、河北中南部、天津南部、山东大部、河南北部等地部分地区有5-6级、阵风7-8级的大风；渤海南部海域将有8-9级、阵风10-11级的偏东风。
8月27日08时至28日08时，甘肃河西、内蒙古西部、河北南部、山东大部、河南北部等地部分地区有5-6级、阵风7-8级的大风；莱州湾、山东半岛东部部分沿岸海域将有8级、阵风9-10级的偏东风。
防御指南：
1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全；
2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；
3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；
4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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