人民网记者 李栋

抢农时、赶进度，今年我国夏粮丰收、早稻生产保持稳定。目前，秋粮长势总体良好，各地各部门增加秋粮生产科技底色，全力以赴夯实秋粮稳产基础。

在江苏省盐城市亭湖区的稻田里，放眼望去，眼底尽是翠绿。“要采取间歇湿润灌溉方式，实现干湿交替。”亭湖区农业技术综合服务中心技术员汪珺正在嘱咐种粮大户周红俊近期的田管要点。

今年种了700多亩水稻的周红俊介绍，近期高温天气对水稻生长不利，有了农机人员的下田指导，今年的收成预计比去年亩产1350斤还要好。

眼下，长江流域的水稻已进入抽穗关键期，为了确保水稻在这一时期健康生长，盐城市各地农技人员走进田间地头“把脉问诊”，指导农户开展水稻施肥、除草、防虫等田间管护工作，切实解决种粮户田间管护的技术难题，确保水稻丰产丰收。

盐城市粮油作物指导技术站副站长金鑫表示，今年水稻生产前后经历了低温阴雨和持续高温的考验，整体呈现先慢后快的特点，总体苗情处于一个较好年份。

秋粮占我国粮食总产量的四分之三，确保秋粮生产安全，对完成全年产粮目标至关重要。今年的中央一号文件提出，“强化农业科技支撑”。

在黑龙江，北大荒农垦集团九三分公司今年种植了266万亩大豆。在“水肥一体化”应用示范田里，地块被划分为多个滴灌区管理，每个区域都安装有土壤温湿度传感器，技术人员可通过数字农业指挥中心或手机端实时查看相关数据，适时分区域启动设备，对作物实施滴灌。

“今年成功引进‘无膜浅埋滴灌水肥一体化’技术并在下属农场推广应用，通过数字农业指挥中心精准调度，按照农作物生长需要补水补肥，为丰收打下坚实基础。”九三分公司负责人介绍。

科技聚集新要素，为秋粮丰产增添了底气。当前，我国农业科技进步贡献率提升至63.2%，农作物耕种收综合机械化率达74%，为加快建设农业强国提供有力支撑。

“农业科技工作要突出应用导向，加快成果转化，把论文写在大地上。”农业农村部相关司局负责人表示，科技是我国农业突出重围的重要依托，我们必须比以往任何时候都更加重视和依靠农业科技进步。加强农业与科技融合，坚持人才下沉、科技下乡、服务“三农”，强化先进适用技术的示范推广，鼓励发展各类社会化农业科技服务组织，创新市场化农技推广模式，打通科技进村入户“最后一公里”。

(责编：杨曦、吕骞)

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