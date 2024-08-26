1至7月全国一般公共预算收入135663亿元
2024年08月26日10:39 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （记者王震）财政部26日公布2024年7月财政收支情况。数据显示，1至7月，全国一般公共预算收入135663亿元，同比下降2.6%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长1.2%左右。
分中央和地方看，1至7月，中央一般公共预算收入59745亿元，同比下降6.4%；地方一般公共预算本级收入75918亿元，同比增长0.6%。分税收和非税收入看，1至7月，全国税收收入111240亿元，同比下降5.4%；非税收入24423亿元，同比增长12%。
一般公共预算支出方面，1至7月，全国一般公共预算支出155463亿元，同比增长2.5%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出21444亿元，同比增长9.3%；地方一般公共预算支出134019亿元，同比增长1.5%。
(责编：王震、吕骞)
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