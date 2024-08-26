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加大研发投入 驱动新能源汽车智能化升级

2024年08月26日10:42 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （焦磊）近年来，新能源汽车产业发展迅猛，市场占有率不断提升。乘用车市场信息联席会近日发布的数据显示，7月，国内新能源乘用车市场零售销量为87.8万辆，同比增长36.9%，渗透率达到51.1%，较去年同期提升15个百分点，单月零售渗透率首次超过50%。

乘联会秘书长崔东树介绍，新能源乘用车月销渗透率首破50%大关，主要得益于我国日趋完善的汽车制造体系，也意味着新能源车得到了更多消费者的认可。

业内专家认为，我国在“三电”领域（电池、电机、电控）的产业发展处于领先地位，支持了我国汽车产业电动化、智能化处于较高水平。新能源车想要在激烈竞争中巩固和扩大发展优势，还是要看关键技术的持续创新和进步，这离不开对研发的持续投入。

近日，极氪智能科技控股有限公司（以下简称“极氪”）发布截至今年6月30日止未经审计季度财务业绩。财报显示，自成立以来，极氪累计投入研发超215亿元，二季度研发投入26.2亿元，同比增加近90%。8月13日，极氪发布新一代进化成果，全栈自研的智能驱动、智能座舱到智能驾驶技术，实现了全维代际领先。

在研发高速增长的支撑下，极氪二季度实现营收超200亿元，同比增长58%，环比增长36%，创单季历史新高，毛利率达17.2%；上半年营业收入近350亿元，同比增长超六成。

机构分析，极氪大幅增长的业绩，得益于在业务经营提效、智能技术创新、服务体系建设和全球市场拓展方面深耕细作。

数据显示，二季度，极氪共交付了54811辆汽车，较去年同期翻番，环比增长66%。其中，6月份单月交付量达20106辆。交付量的增长表现推动了公司业绩提升。二季度公司营收超200亿元，其中，整车销售收入超134亿元，同比增长59%，环比增长超64%。

据了解，目前极氪品牌目前已发布上市包括001、007等在内的四款车型，首款家用SUV极氪7X预计将于9月底上市，家庭全场景大五座极氪MIX将在四季度上市，届时产品矩阵将扩展至六款车型。

新能源汽车产业横跨多领域、多产业，需要融合多种变革性技术，特别是进入新能源汽车“下半场”，智能化技术研发显得尤为重要。随着新能源汽车行业的持续发展壮大，行业企业正不断创新发展，以技术革命性突破催生新质生产力。

以极氪为例，在汽车智能技术创新方面，高研发投入带来智能驱动、智能座舱到智能驾驶技术领域的多项突破。

8月13日，极氪发布最新研发成果。在智能驱动方面，全栈自研的第二代金砖电池，实现最大充电倍率达到5.5C；在智能座舱方面，极氪OS智能座舱系统正式升级为极氪AI OS，Eva升级为AI Eva，拥有自然语义识别能力，30多项主动智能服务；在智能驾驶方面，全栈自研的浩瀚智驾进入2.0时代，启动端到端大模型，优先实现泊车和路口场景端到端进化。而搭载Mobileye智驾方案的极氪001也将保持更新，目前指尖泊车功能已经完成了全量推送，高速NZP的开通城市已经覆盖97%以上极氪用户的所在地区，城市NZP功能预计今年内分批交付。

据介绍，在用户服务体系方面，截至2024年7月底，极氪已在全球开设438家门店，聚合试驾、销售、交付及售后等一站式服务的极氪家数量增至79家；在补能服务方面，截至7月31日，极氪在全国150个城市运营自建充电站1202座、充电桩6508个，其中541座站、2835个桩符合800V超快充标准。

值得关注的是，在全球化发展方面，截至7月底，极氪已进入包括荷兰、瑞典、泰国、阿联酋和沙特阿拉伯等在内的30多个主要国际市场。8月1日，极氪在泰国完成了全球首辆右舵版极氪X的交付，并将陆续推广至其他右舵市场。此外，极氪009的右舵版将在今年第四季度开始批量交付。据悉，公司目标在年底前进一步拓展其业务至欧洲、拉丁美洲、大洋洲等更多主流国际市场。

业内分析认为，随着我国汽车产业进入智能化“下半场”，高研发加速推动汽车与大数据、云计算、人工智能等新一代数字技术深度融合，将为汽车产业转型升级开辟新路径，也将成为发展新质生产力的关键驱动力。

(责编：杨曦、吕骞)
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