人民网北京8月26日电 （焦磊）近年来，作为居民中短途出行的重要工具，凭借绿色环保、经济便捷的优势，电动自行车行业迅速发展。同时，相应的政策举措也陆续出台，持续规范企业生产经营行为，提高产品质量，推动行业高质量与健康可持续发展。

今年4月30日，工信部会同市场监管总局、国家消防救援局编制印发了《电动自行车行业规范条件》（以下简称《规范条件》）、《电动自行车行业规范公告管理办法》，以“合理布局、保障质量、创新升级、安全生产”为基本原则，主要从企业布局、工艺装备、产品质量与管理、智能制造和绿色制造、安全生产、劳动者权益保障、消费者权益保障七个方面提出要求。

我国是电动自行车生产、消费大国，社会保有量达4.2亿辆。据研究机构分析，预计2023年至2028年，我国电动自行车市场规模将由172亿美元增长至242亿美元。

在政策引导、市场需求和技术进步的多重推动下，电动自行车产业朝着高质量发展的方向稳步前进。然而，电动自行车行业还存在着产业集中度不高、企业创新研发能力弱、质量保障能力不足等问题，与人民美好生活需要存在差距。

《规范条件》制定背景。图片来源：工信部官网

近日，第一批符合《规范条件》的6家企业名单发布，雅迪、爱玛、台铃和绿源等行业知名品牌入选。其中，雅迪品牌共3家企业入选，占其中一半份额。

符合《规范条件》企业名单（第一批）。图片来源：工信部官网

据悉，工信部将组织专家对进入公告名单的企业进行不定期抽查，实行动态管理，并引导全行业学习借鉴其先进经验和有效做法，切实加强技术创新、提升产品质量与标准化水平、规范自身生产经营行为，从而充分发挥优秀企业的模范带头作用，引领和促进产业结构优化升级，有力推动电动自行车行业高质量发展。

业内专家认为，《规范条件》企业名单的公布能够行之有效地对电动车企业进行监督，一方面，可以净化两轮电动车行业的生态环境，防止出现劣币驱逐良币的不良现象，一些忽视产研能力、更关注营销的行业“快品牌”，将在市场中被快速淘汰；另一方面，《规范条件》也为消费者的选购决策提供了核心依据，引导其优先选择符合规范、产品品质更有保障的品牌，营造安全、规范的整体出行环境。

技术创新是推动两轮电动车行业高质量发展的关键因素。在不断加大研发投入、推动技术创新，以及超大市场规模的培育下，我国的电动车企业掌握着高度自主知识产权的专利与技术，引领两轮电动车进入发展新周期。

以此次入选的雅迪品牌为例，2023年，雅迪研发投入达11.92亿元，累计研发投入超47.8亿，创造超1900项专利，在多个技术领域取得突破性进展。拒介绍，截至目前，雅迪实现连续七年全球销量第一，全球累积用户数量逾8000万，终端门店数量达40000多家，渠道覆盖率居行业首位。

业内分析认为，在行业逐步走向规范之际，相关的安全要求、安全技术规范或提升企业的技术要求、增加企业的生产成本，进而凸显出龙头企业在技术领先、成本管控能力上的优势，有望进一步带动行业集中度的提升，驱动中国电动车在中国智造的浪潮下，迸发出更强劲的发展活力。

(责编：杨曦、吕骞)

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