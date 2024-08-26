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首都机场海关查获濒危小玛瑙螺标本 系北京口岸首次查获

2024年08月26日10:50 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （记者王震）据北京海关消息，近日，北京海关所属首都机场海关关员在对进境快件进行监管时，发现一票申报品名为“经深加工的贝壳工艺品套装”的快件过机图像存在异常。经关员开箱查验，发现该快件内装有大量具有光泽、不同颜色的贝壳，疑似濒危动物制品。经专业机构鉴定，确认其中2292 枚贝壳为柄眼目小玛瑙螺科小玛瑙螺属动物的贝壳。这是北京海关在口岸首次查获濒危小玛瑙螺标本。目前已将该物品截留，并移交后续部门处置。

小玛瑙螺属动物是一类色彩鲜艳的蜗牛，仅分布于夏威夷瓦胡岛，该属41种蜗牛如今都已濒临灭绝甚至已经灭绝，属于《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录Ⅰ列明物种，被核准为国家一级保护动物。

海关提醒：根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国濒危野生动植物进出口管理条例》等相关法律法规，除合法持有国家濒危物种进出口管理机构核发的《允许进出口证明书》或者物种证明外，任何贸易方式或携带、邮寄濒危物种及其制品进出境的行为均属违法，情节严重构成犯罪的将依法追究刑事责任。

(责编：王震、吕骞)
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