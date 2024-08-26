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RCEP生效以来 山东外贸企业关税减让超10亿元

2024年08月26日11:02 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （记者王震）据青岛海关消息，据统计，自RCEP正式生效以来，截至今年7月底，山东省内海关和贸促会共签发RCEP原产地证书46.5万份，数量居全国各省市首位，企业享惠出口货值1150.6亿元，可享受目的国关税减让超过10亿元。其中，今年1—7月，累计签发RCEP原产地证书12.1万份，同比增长16.3%，出口享惠货值274.1亿元。

关税减让是RCEP在货物贸易领域最重要的制度型开放成果，原产地证书是企业享惠RCEP项下关税减让的重要凭证。RCEP作为高质量的自贸协定，不仅降低了成员方之间跨境贸易的关税成本，而且推出了经核准出口商原产地自主声明制度、“6小时通关”、背对背原产地证明等一系列便利化举措，促进成员方之间商品以及制造业原材料等低成本高效流动。

为助推外贸企业更好把握RCEP等自贸协定，青岛海关联合山东省贸促会、济南海关从3个方面出台9项措施，在全省范围开展RCEP实施攻坚活动，并评选、发布RCEP最佳实践案例和优秀实践案例，通过示范引领，从关税减让、经核准出口商以及原产地累积规则运用等多维度，强化企业利用自贸协定的意识和能力。据统计，青岛海关、济南海关已认定经核准出口商73家。自RCEP正式生效以来，截至今年7月底，山东73家海关高级认证企业成为经核准出口商，凭企业自主出具的原产地声明，实现近万批出口货物在日韩等享受关税减让超4000万元。

(责编：王震、吕骞)
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