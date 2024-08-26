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林长波：向新探索、向实落地 持之以恒将产品做专做精做新

2024年08月26日11:11 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （记者乔雪峰）作为人民财经论坛的重要组成，人民网“2024企业家大会”8月25日在人民日报社举办。大会以“凝心聚力，向‘新’而行”为主题，东风柳州汽车有限公司总经理林长波在主题演讲中表示，企业家既要仰望星空，又要脚踏实地，还要胸怀创新不止、实业报国的初心，更要持之以恒将产品做专做精做新，企业才能有不断进取的持久生命力和强大竞争力，为实现中国式现代化贡献智慧和力量。

东风柳州汽车有限公司总经理林长波。人民网记者 乔雪峰摄

东风柳州汽车有限公司总经理林长波。人民网记者 乔雪峰摄

新时代背景下，企业面临着转型升级的关键任务，既要“向新”探索、追求创新驱动，还需“向实”落地、坚持实体经济的高质量发展。林长波表示，实体经济是国民经济的基石，是国家竞争力的核心。要实业立企、实业兴企，不断推动汽车行业做优做强。

如何向新进取？林长波介绍：“我们是凭借新能源出海，向新出发、向海图强。在全球化浪潮里，东风柳汽始终保持着开放包容的心态，积极拥抱海外市场。近年来，将新能源产品作为出海的重要突破口，成为中国品牌迈向全球化步伐的先驱者。”

林长波表示，在国际化战略上采取了多项具体举措和计划。首先，进一步加大研发投入，提升产品的技术含量和质量标准，以满足国际市场的需求。其次，积极构建全球营销网络，通过与海外伙伴的合作，拓展销售渠道，提升品牌满意度。最后，建设海外售后服务体系。

林长波还表示，未来随着整个全球经济格局的变化和技术的进步，将继续在国际化战略上进行深化，让高品质的中国新能源产品能走入到更多消费者的用车生活中，也让国外用户能体验到中国制造的魅力。

回顾东风柳汽70年的发展历史，创新一直永无止境。林长波说，东风柳汽创造了很多广西的第一辆、国产第一辆，完成了从0到1的第一层创新；随后开始启动乘用车的发展，走出了从1到100立体的第二层创新版图；面对汽车行业百年未有大变革，积极向新能源方面转型，投身新能源时代第三层创新之路。

“到2024年，基本实现了产品100%的电动化。到2025年，我们还会继续推出系列的新能源产品，包括SUV、MPV等类型，全面满足民众出行相关需求。”林长波说。

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(责编：杨曦、吕骞)
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