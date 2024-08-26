人民网北京8月26日电 （记者孙博洋）作为人民财经论坛的重要组成，人民网“2024企业家大会”8月25日在人民日报社举办。大会以“凝心聚力，向‘新’而行”为主题，郎酒股份副董事长付饶在主题演讲中表示，面对经济环境和行业周期调整，要坚守长期主义，以确定性应对不确定性。

郎酒股份副董事长付饶。人民网记者 孙博洋摄

付饶表示，当前，白酒行业正在经历新一轮的周期。他认为，每当机遇、周期、新的调整来临的时候，虽然是危机，但是也孕育出新的机会。中国白酒经历了几轮周期、几轮调整，在这几轮调整中都有一些优秀的品牌胜出，优秀的品牌会在这个过程中完成蜕变。

付饶认为，面对国内外经济环境变化与行业调整叠加的新周期，坚守创造价值是根本之道，白酒行业和企业应该坚守长期主义，做时间的朋友；同时，随着社会发展，人们对美好生活的追求、对优质品牌的追求以及传统文化的回归都让白酒有着确定性的需求。

谈到企业发展，付饶表示，首先要以长期主义指导和检验企业各项工作，加快产能、存储能力建设保持长期品质稳定；二是随着市场对老酒的日益青睐，在加快产能和存储能力建设的同时，存新酒、卖老酒，实现慢销售；第三，继续坚持品质、品牌、品味极致“三品”突出品质第一。

企业在经营过程中，会遇到各种不确定的情况，对此，付饶表示，以确定性来应对不确定性。就白酒行业来说，一切围绕“酿好酒”抓住品质是根本，这是确定的，服务美好生活，尊重满足客户需求，是确定的，因为消费者对品质的需求、美好生活的需求是确定的。

他表示，尊重人性是商业行业选择的根本。尊重满足人性、从人性的需求出发，找到市场销售、经营管理的基本逻辑。同时，企业经营还要敬畏常识、敬畏规律，这可以帮助企业少走弯路。

面对市场和行业调整，付饶认为，越是逆境，越要坚守和强化基本面。在行业高速发展时，缺失一两个环节可能不受影响，但行业退潮时，就会显露出短板。每一轮周期调整后的优秀企业都是基本面扎实的企业，同时这些优秀企业也是周期过后迅速腾飞的企业。

谈到团队建设，付饶表示，在经历行业寒冬时，企业的团队和组织建设非常重要。“在寒冬时，队伍减少了，战斗力减少了，这才是最大的损失，新一轮发展的时候，可能也就掉队了。”他表示，团队和组织建设更需要坚持去做，这也是在坚守长期主义。

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(责编：杨曦、吕骞)

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