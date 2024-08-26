人民网北京8月26日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，8月26日至9月10日，铁路迎来学生客流高峰，预计发送学生旅客650万人次。铁路部门精心组织学生运输工作，统筹做好运力安排和站车服务，全力保障学生旅客平安有序返（入）校。

据介绍，铁路12306客户端推出“学生预约购票服务”功能，学生旅客填写优惠资质信息后，可预约预售期外的返（入）校车票，系统在开车前第16天进行车票兑现，能够为本人及同行乘车人一并预约，方便学生结伴同行或家长送行。进入预售期的车票按正常方式发售，如车票售罄，可使用候补功能。

同时，铁路12306客户端还推出了“学生出行需求采集”功能，学生旅客可自愿提报出行需求，铁路部门将及时收集分析，统筹考虑行车安全和运力资源，尽最大努力做好运输保障。各地铁路部门优化售票策略，最大限度保障学生旅客购票需求。

铁路部门充分运用铁路12306预售和候补购票数据，分析学生客流规律，科学合理配置运力，及时在热门时段、方向和区间增加运力投放，在学生客流较大的线路组织开行学生专列，尽最大努力保障学生旅客出行需求。针对学生客流较集中的旅客列车，加强重点盯控，确保安全准点到达。在确保汛期安全的前提下，全力以赴保障边远地区普速旅客列车、公益性“慢火车”正常运行，方便老少边和脱贫地区学生旅客出行。

(责编：王连香、吕骞)

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