中国海油8月26日宣布，在海南岛东南海域，我国海上压力最高的天然气开发井“深海一号”二期工程A12井放喷作业取得圆满成功，测试产量超过预期。这标志着我国首个深水高压天然气开发项目“深海一号”二期的海上钻完井作业全部完成。

“钻完井作业就是要安全高效地建立起深海地层的油气运输通道，这也是深水高压气田开发的最大难点。”中国海油海南分公司工程技术作业中心总经理陈浩东介绍，“深海一号”二期分南、北、东3个井区，密集部署12口水下气井，比一期项目更多，且平均井深超过5000米，地层压力达到69兆帕，相当于家用高压锅工作压力的1000倍；地层最高温度达到140℃，各项作业参数均显著增加，项目钻井总井深超过60000米。

图为“深海一号”二期工程深水气井测试放喷瞬间。（中国海油供图）

“深海一号”二期工程自2022年实施以来，多次刷新世界深水钻完井作业单项纪录，作业整体提效超30%，工程质量合格率100%，油气藏钻遇率好于预期。

“深海一号”二期钻完井作业实践还孕育出一批技术创新成果，包括15项作业模式创新、17项关键技术创新、19项工具设备创新，为后续宝岛21-1等深水油气田的开发奠定更为坚实的技术基础，其成果对我国在海洋油气领域实现高水平科技自立自强具有重要意义。（记者戴小河、陈子薇）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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