人民网北京8月26日电 （任妍、焦磊）8月26日，记者从财政部了解到，2024年1-7月，各地发行新增地方政府专项债券17749亿元，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程等党中央、国务院确定的重点领域建设，发挥了专项债券资金强基础、补短板、惠民生、扩投资等积极作用，为经济社会高质量发展提供了有力支撑。

对于下一步专项债券发行使用的工作安排，财政部有关负责人表示，财政部将会同相关部门指导督促地方进一步加快专项债券发行使用进度，提高专项债券资金使用效益，带动扩大有效投资，推动尽快形成实物工作量。

(责编：杨曦、吕骞)

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