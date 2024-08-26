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财政部：地方政府债务风险总体可控

2024年08月26日13:27 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （任妍、焦磊）8月26日，记者从财政部了解到，2023年以来，按照关于“要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”的决策部署，各有关部门、各级地方党委和政府进一步加大工作力度，采取更多更实举措，取得了积极成效。

财政部有关负责人介绍，财政部在地方政府债务限额空间内安排一定规模的再融资政府债券，支持地方特别是高风险地区化解隐性债务等，缓释到期债务集中偿还压力，降低利息支出负担。按照“省负总责，市县尽全力化债”的原则，各地立足自身努力，统筹各类资源，制定化债方案，逐项明确具体措施。经过各方面协同努力，地方政府债务风险得到整体缓解，隐性债务规模逐步下降。总的看，目前我国地方政府债务风险总体可控。

(责编：杨曦、吕骞)
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