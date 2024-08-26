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财政部：1-7月全国一般公共预算支出增长2.5% 重点领域支出得到较好保障

2024年08月26日13:27 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （任妍、焦磊）8月26日，财政部公布今年7月财政收支情况。1—7月，全国一般公共预算收入135663亿元，同比下降2.6%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长1.2%左右。

1—7月，受上述特殊因素以及工业生产者出厂价格持续下降等影响，全国税收收入同比下降5.4%。分税种看，国内增值税下降5.2%，主要受去年同期基数较高、政策翘尾减收等因素影响；国内消费税增长5.5%，主要是成品油、卷烟、酒等产销增长；进口货物增值税、消费税增长1.8%，与一般贸易进口增长态势基本吻合；个人所得税下降5.5%，主要受去年年中出台的提高个人所得税专项附加扣除标准政策翘尾减收等影响；出口退税12824亿元，同比多退1632亿元，有力支持外贸出口增长。

财政支出方面，各级财政部门认真落实党政机关习惯过紧日子的要求，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障，将财政资金用在发展紧要处、民生急需上。1—7月，全国一般公共预算支出155463亿元，同比增长2.5%。全国主要支出领域中，社会保障和就业支出25454亿元，增长4.3%；教育支出23115亿元，增长1.1%；农林水支出13350亿元，增长8.2%；城乡社区支出11589亿元，增长7.2%；交通运输支出6559亿元，增长0.5%；科学技术支出5165亿元，增长3.8%；住房保障支出4682亿元，增长4.6%。

对于下半年财政收支运行形势，财政部有关负责人介绍，从财政收入看，1—7月全国一般公共预算收入下降2.6%。今年以来，受2022年制造业中小微企业缓税入库抬高2023年基数、2023年年中出台减税降费政策减收等特殊因素影响，财政收入低位运行；后几个月，随着宏观政策落地见效，经济回升向好态势不断巩固，再加上特殊因素影响逐步消退，将对财政收入增长形成支撑。从财政支出看，1—7月，全国一般公共预算支出增长2.5%，重点领域支出得到较好保障。其中，社会保障和就业支出增长4.3%，农林水支出增长8.2%，城乡社区支出增长7.2%。后几个月，预计全国一般公共预算支出将平稳增长。

(责编：杨曦、吕骞)
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