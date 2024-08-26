人民网北京8月26日电 （记者黄盛）中国人民银行26日开展3000亿元1年期MLF操作，中标利率维持2.30%不变；同时，中国人民银行公开市场开展4710亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。26日有521亿元逆回购到期，8月有4010亿元MLF到期。

中国民生银行首席经济学家温彬对记者表示，临近8月末，MLF适量续做有助于维稳流动性。同时，从长期来看，在新的货币政策框架下，为强化7天期回购操作利率的主要政策利率属性，逐步疏通由短及长的利率传导关系，促进MLF与LPR脱钩，MLF操作将常规性后延（每月25日，遇节假日相应顺延），这也有助于更好平抑月末、季末流动性扰动。

温彬认为，7月降息之后，MLF利率为2.3%，较当前同业存单等利率仍相对偏高（8月23日，1Y-AAA同业存单收益率为1.96%）。在此环境下，MLF缩量续做可以更好适应市场需求。

对此，东方金诚首席分析师王青也告诉记者，8月MLF操作利率为2.3%，与7月25日操作利率持平，背后是7月25日MLF操作利率下调20个基点，加之8月政策利率不变，近期市场利率总体保持稳定。王青认为，当前MLF操作利率已淡化政策利率色彩，类似国库现金定存中标利率，具有“随行就市”特征，会跟随市场利率波动。这也意味着未来MLF操作利率波动，不代表中国人民银行在释放政策利率调整信号。

此外，王青表示，8月MLF操作规模为3000亿，较当月到期规模4010亿少了1010亿，主要原因有两个：一是 7月25日中国人民银行已加场操作一次MLF，规模为2000亿；如果将7月25日加场操作规模与今日操作规模合计，则总体规模为5000亿，实际操作为增量续作990亿，这是因为当前处于政府债券发行高峰期，货币政策正在加大与财政政策的协调力度。二是临近月末，资金面有收紧态势，这需要中国人民银行通过公开市场操作加大资金投放规模，有效控制7天期逆回购的波动性，这也是26日中国人民银行开展4710亿元7天期逆回购操作、逆回购净投放规模达到4189亿的主要原因。

也有业内人士表示，8月最后一周逆回购到期量较高、政府债净缴款再度上升，流动性面临的扰动因素较多，逆回购加量投放和MLF适量续做共同维稳流动性，满足市场短期和中长期资金需求。未来，MLF操作常规性后移，既可以更好平抑月末波动，又可与LPR报价进一步脱钩，量的作用继续显现、价的作用逐步淡化。

(责编：杨曦、吕骞)

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