人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民银行开展3000亿元1年期MLF操作

2024年08月26日14:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月26日电 （记者黄盛）中国人民银行26日开展3000亿元1年期MLF操作，中标利率维持2.30%不变；同时，中国人民银行公开市场开展4710亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。26日有521亿元逆回购到期，8月有4010亿元MLF到期。

中国民生银行首席经济学家温彬对记者表示，临近8月末，MLF适量续做有助于维稳流动性。同时，从长期来看，在新的货币政策框架下，为强化7天期回购操作利率的主要政策利率属性，逐步疏通由短及长的利率传导关系，促进MLF与LPR脱钩，MLF操作将常规性后延（每月25日，遇节假日相应顺延），这也有助于更好平抑月末、季末流动性扰动。

温彬认为，7月降息之后，MLF利率为2.3%，较当前同业存单等利率仍相对偏高（8月23日，1Y-AAA同业存单收益率为1.96%）。在此环境下，MLF缩量续做可以更好适应市场需求。

对此，东方金诚首席分析师王青也告诉记者，8月MLF操作利率为2.3%，与7月25日操作利率持平，背后是7月25日MLF操作利率下调20个基点，加之8月政策利率不变，近期市场利率总体保持稳定。王青认为，当前MLF操作利率已淡化政策利率色彩，类似国库现金定存中标利率，具有“随行就市”特征，会跟随市场利率波动。这也意味着未来MLF操作利率波动，不代表中国人民银行在释放政策利率调整信号。

 此外，王青表示，8月MLF操作规模为3000亿，较当月到期规模4010亿少了1010亿，主要原因有两个：一是 7月25日中国人民银行已加场操作一次MLF，规模为2000亿；如果将7月25日加场操作规模与今日操作规模合计，则总体规模为5000亿，实际操作为增量续作990亿，这是因为当前处于政府债券发行高峰期，货币政策正在加大与财政政策的协调力度。二是临近月末，资金面有收紧态势，这需要中国人民银行通过公开市场操作加大资金投放规模，有效控制7天期逆回购的波动性，这也是26日中国人民银行开展4710亿元7天期逆回购操作、逆回购净投放规模达到4189亿的主要原因。

也有业内人士表示，8月最后一周逆回购到期量较高、政府债净缴款再度上升，流动性面临的扰动因素较多，逆回购加量投放和MLF适量续做共同维稳流动性，满足市场短期和中长期资金需求。未来，MLF操作常规性后移，既可以更好平抑月末波动，又可与LPR报价进一步脱钩，量的作用继续显现、价的作用逐步淡化。 

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行开展3000亿元1年期MLF操作
　　人民网北京8月26日电 （记者黄盛）中国人民银行26日开展3000亿元1年期MLF操作，中标利率维持2.30%不变；同时，中国人民银行公开市场开展4710亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。26日有521亿元逆回购到期，8月有4010亿元MLF到期。…
财政部：1-7月全国一般公共预算支出增长2.5% 重点领域支出得到较好保障
　　人民网北京8月26日电 （任妍、焦磊）8月26日，财政部公布今年7月财政收支情况。1—7月，全国一般公共预算收入135663亿元，同比下降2.6%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长1.2%左右。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部