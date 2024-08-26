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今年前7个月全国一般公共预算收入135663亿元

2024年08月26日14:40 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月26日电（记者韩佳诺、申铖）财政部26日公布了2024年1至7月财政收支数据。数据显示，1至7月，全国一般公共预算收入135663亿元，同比下降2.6%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长1.2%左右。

　　财政部有关负责人表示，今年以来，受2022年制造业中小微企业缓税入库抬高2023年基数、2023年年中出台减税降费政策减收等特殊因素影响，财政收入低位运行；后几个月，随着宏观政策落地见效，经济回升向好态势不断巩固，再加上特殊因素影响逐步消退，将对财政收入增长形成支撑。

　　数据显示，1至7月，中央一般公共预算收入59745亿元，同比下降6.4%；地方一般公共预算本级收入75918亿元，同比增长0.6%。全国税收收入111240亿元，同比下降5.4%；非税收入24423亿元，同比增长12%。

　　支出方面，1至7月，中央一般公共预算本级支出21444亿元，同比增长9.3%；地方一般公共预算支出134019亿元，同比增长1.5%。从主要支出科目看，科学技术、社会保障和就业、城乡社区、农林水等领域支出增长较快。

　　此外，数据显示，1至7月，全国政府性基金预算收入23295亿元，同比下降18.5%；全国政府性基金预算支出41228亿元，同比下降16.1%。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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