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第二十四届中国国际投资贸易洽谈会9月8日至11日在厦门举办

2024年08月26日14:43 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （记者孙红丽）8月26日，国新办就第二十四届中国国际投资贸易洽谈会有关情况举行发布会。据介绍，本届投洽会将于9月8日至11日在福建省厦门市举办。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激表示，本届投洽会以“投资链接世界”为主题，将举办国际化、专业化、品牌化的投资促进系列活动，搭建链接全球产业合作平台，突出三大特点：

一是突出国际投资属性。本届大会将突出“投资中国”主题，顺应当前全球跨境投资趋势，积极探索招商引资新模式，策划系列“精而专”的投资促进活动。特别是对26000平方米的项目资本对接馆，进行全方位的设计和布局，着力打造展洽谈一体的融合场景，积极邀请国内外企业、国际金融资本参与。为期4天的会期内，将有近50场形式多样、内容丰富的对接和路演活动，排期密集，传递合作共赢的积极信号。

二是突出专业对接功能。本届大会将充分调动和发挥金融机构作用，商务部会同人民银行、证监会、金融监管总局等部门，以及中投等金融机构，引入更多的国际金融资本头部企业，策划形式多样的金融资本招商活动，为扩大投资合作赋能。目前已收集并筛选了涉及信息技术、人工智能、新能源、生命健康、装备制造等项目融资信息近400条，并通过投洽会的云端和线下等渠道促进项目与金融的对接合作。

三是突出国际合作。本届投洽会积极践行全球发展倡议，服务共建“一带一路”，广泛邀请了各国政府部门、行业组织和优质企业参会，目前已有90多个国家和国际组织的代表团确认参会。大会将发布吸引外资和对外投资的相关权威报告，为国际投资合作提供专业的公共服务产品。

(责编：孙红丽、吕骞)
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