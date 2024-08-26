人民网北京8月26日电 （记者许维娜）作为人民财经论坛的重要组成，人民网“2024企业家大会”8月25日在人民日报社举办。大会以“凝心聚力，向‘新’而行”为主题，首旅集团党委书记、董事长白凡在主题演讲中表示，企业的健康发展离不开企业家，企业家身上的创新精神、开拓精神，以及对于行业发展、技术变革、市场机会的灵敏嗅觉，是推动经济社会高质量发展，实现中国式现代化不可或缺的中坚力量。

首旅集团党委书记、董事长白凡。人民网记者 许维娜摄

“在实现中国式现代化的奋斗进程中，离不开企业家和广大员工的创新与奋斗，也离不开卓越的企业文化。”白凡表示，新时代企业家精神的培养，应结合中华优秀传统文化和企业管理经验，提炼适合企业的管理理念。同时，将这些理念与新时代中国特色相结合，融入企业文化，以增强企业的创新管理能力，实现企业家精神与企业文化的融合。

白凡认为，这一过程包含三个关键方面：

一是要实现价值观同源。企业家的战略决策对于企业的发展具有决定性意义，而企业家精神是带领团队取得成绩的精神内核，换言之，企业家精神的核心特征往往也是企业文化所倡导的价值观，而这些价值观共同塑造了企业的集体思维方式和员工的行为准则。

二是要推动相互塑造。企业家精神在企业文化形成过程中起着关键作用。企业家的个人特质、领导风格和决策方式都会深刻影响企业文化的形成。企业文化一旦形成，也会反过来影响企业家的行为和决策，从而形成二者相互塑造的关系。

三是要推动企业发展。企业家精神和企业文化都是推动企业发展的关键因素。它们共同塑造了企业的竞争力、创新力和可持续发展能力，使企业在市场竞争中脱颖而出。同时，企业家精神与企业文化互为支撑。在企业文化建设过程中，应该充分注重企业家精神的融入和传承，以形成具有独特个性和强大凝聚力的企业文化。

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(责编：罗知之、吕骞)

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