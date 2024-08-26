人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

白凡：为企业家精神注入企业文化基因 推进中国式现代化建设

2024年08月26日14:47 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月26日电 （记者许维娜）作为人民财经论坛的重要组成，人民网“2024企业家大会”8月25日在人民日报社举办。大会以“凝心聚力，向‘新’而行”为主题，首旅集团党委书记、董事长白凡在主题演讲中表示，企业的健康发展离不开企业家，企业家身上的创新精神、开拓精神，以及对于行业发展、技术变革、市场机会的灵敏嗅觉，是推动经济社会高质量发展，实现中国式现代化不可或缺的中坚力量。

首旅集团党委书记、董事长白凡。人民网记者 许维娜摄

首旅集团党委书记、董事长白凡。人民网记者 许维娜摄

“在实现中国式现代化的奋斗进程中，离不开企业家和广大员工的创新与奋斗，也离不开卓越的企业文化。”白凡表示，新时代企业家精神的培养，应结合中华优秀传统文化和企业管理经验，提炼适合企业的管理理念。同时，将这些理念与新时代中国特色相结合，融入企业文化，以增强企业的创新管理能力，实现企业家精神与企业文化的融合。

白凡认为，这一过程包含三个关键方面：

一是要实现价值观同源。企业家的战略决策对于企业的发展具有决定性意义，而企业家精神是带领团队取得成绩的精神内核，换言之，企业家精神的核心特征往往也是企业文化所倡导的价值观，而这些价值观共同塑造了企业的集体思维方式和员工的行为准则。

二是要推动相互塑造。企业家精神在企业文化形成过程中起着关键作用。企业家的个人特质、领导风格和决策方式都会深刻影响企业文化的形成。企业文化一旦形成，也会反过来影响企业家的行为和决策，从而形成二者相互塑造的关系。

三是要推动企业发展。企业家精神和企业文化都是推动企业发展的关键因素。它们共同塑造了企业的竞争力、创新力和可持续发展能力，使企业在市场竞争中脱颖而出。同时，企业家精神与企业文化互为支撑。在企业文化建设过程中，应该充分注重企业家精神的融入和传承，以形成具有独特个性和强大凝聚力的企业文化。

点击进入专题

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
白凡：为企业家精神注入企业文化基因 推进中国式现代化建设
　　人民网北京8月26日电 （记者许维娜）作为人民财经论坛的重要组成，人民网“2024企业家大会”8月25日在人民日报社举办。大会以“凝心聚力，向‘新’而行”为主题，首旅集团党委书记、董事长白凡在主题演讲中表示，企业的健康发展离不开企业家，企业家身上的创新精神、开拓精神，以及对于行业发展、技术变革、市场机会的灵敏嗅觉，是推动经济社会高质量发展，实现中国式现代化不可或缺的中坚力量。…
第二十四届中国国际投资贸易洽谈会9月8日至11日在厦门举办
　　人民网北京8月26日电 （记者孙红丽）8月26日，国新办就第二十四届中国国际投资贸易洽谈会有关情况举行发布会。据介绍，本届投洽会将于9月8日至11日在福建省厦门市举办。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部