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刘成云：深化国企改革 打造具有全球竞争力的现代新国企

2024年08月26日15:23 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电（记者乔雪峰）作为人民财经论坛的重要组成，人民网“2024企业家大会”8月25日在人民日报社举办。大会以“凝心聚力，向‘新’而行”为主题，中交集团党委常委、副总经理刘成云在主题演讲中表示，“十四五”以来，中交集团锚定打造特色现代新国企，确定了打造具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流企业的目标，向高质量和全球化跃进。

中交集团党委常委、副总经理刘成云。人民网记者 乔雪峰摄

中交集团党委常委、副总经理刘成云。人民网记者 乔雪峰摄

刘成云表示，中交集团始终以改革为牵引，优化建立更加适应新时代新征程的战略体系、布局策略，全方位全立体式地服务国家战略。以国企改革深化提升行动为抓手、以增强核心功能提升核心竞争力为途径，切实打造现代新国企，提升服务中国式现代化的战略能力。

刘成云介绍，中交集团在高原冻土、离岸深水港、深埋沉管隧道、超大直径盾构、自动化集装箱码头、长大桥等方面，牢牢掌握了一批关键的核心技术，自主研发了“天和号”“天鲲号”等一大批“国之重器”。

在高水平推进国际化经营方面，中交集团在全球157个国家和地区架了连心桥，修了致富路，建了高等港，筑了幸福城。去年中交集团在海外拿到的订单达到636亿美元，完成营业收入超过300亿美元。

下一步，中交集团将在国务院国资委领导下，聚焦提升“五个价值”，进一步转变发展模式，强化科技创新，加快发展新质生产力。同时在现行的体制机制改革方面，积极探索如何在现行的国资国企的监管环境下，弘扬发挥好企业家精神，助力企业更高质量地发展，以高质量发展加快建设世界一流企业，为实现中国式现代化增添动力。

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(责编：罗知之、吕骞)
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