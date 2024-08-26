“促进服务消费扩容升级 释放消费新潜力”圆桌对话环节。人民网记者 许维娜摄

人民网北京8月26日电 （记者许维娜）8月25日，人民财经论坛系列活动“2024企业家大会”在人民日报社举办。大会以“凝心聚力，向‘新’而行”为主题，旨在共同弘扬企业家精神，助力进一步全面深化改革。

在以“促进服务消费扩容升级 释放消费新潜力”为主题的圆桌对话环节中，91科技集团董事长许泽玮担任主持嘉宾，邀请了北京外企人力资源服务有限公司董事、总经理李宏昭，瑞凯集团中国区主席兼执行董事刘浩然，水木资本董事长唐劲草，科力远集团战略与投资委员会主席、副董事长邹林参与对话，共同探讨了服务消费升级这一重要议题。

刘浩然认为，服务消费已成为拉动消费增长的主导力量，与此同时，瑞凯集团也在这一领域扮演了积极角色：首先，瑞凯在数字经济和新兴技术领域的投资策略与服务消费的高质量发展紧密相连；其次，瑞凯还对绿色技术和健康服务行业进行了投资，这有助于相关企业的持续发展；最后，凭借其国际化视野和投资网络，瑞凯助力企业引入国际先进的经验，提升全球竞争力，推动中国服务品牌走向世界，从而增强其国际影响力。

“不仅限于服务消费领域，瑞凯更致力于在各领域扮演‘耐心资本’的角色，为企业提供长期、稳定的支持与陪伴，我们支持科技创新和产业结构的转型升级，并身体力行地携手更多长期投资者参与市场。”刘浩然如是说。

唐劲草针对科技如何促进消费升级提出了建议。他认为，应加强国家数字基础设施的建设，这包括但不限于5G网络、互联网、大数据、人工智能以及高速宽带等关键领域，尤其是在乡村地区，这些基础设施的建设显得尤为迫切。此外，他还提倡推动技术创新与应用，鼓励相关企业增加研发投入，以发展智能客服、智能推荐、虚拟试衣等前沿技术。

“此外，要构建自主消费场景，包括智慧商圈、街区、门店，推广无感支付、AR/VR应用，促进线上线下融合。促进数据的共享与安全，加强个人隐私保护也至关重要。”唐劲草说，这需要培养创新型人才，与高校、科研院所联手，促进科技成果转化。加强政策引导和支持，例如在资本层面对消费行业和消费升级进行支持。

邹林从绿色能源企业的生产角度出发，强调了强化绿色发展理念的重要性，特别是对于电商和服务器等耗能大户，应有效利用新型能源以降低能耗，增强生态保护和资源节约意识，引导企业减少能耗和资源浪费，优化服务器资源配置，减少碳排放。

“我们要建立绿色供应链，推动相关企业与供应商合作，选择环保、可持续的供应商，确保所售产品在生产环节符合绿色标准。提供绿色物流服务，如在物流仓使用光伏新能源等。”邹林表示，绿色能源、绿色物流以及绿色数据、绿色金融等，对可持续发展至关重要。

围绕促进服务消费扩容升级，李宏昭表示，职业教育本质是工学结合，校企合作是必然路径，产教融合是落地保障。“我们作为人力资源企业，在产教融合方面积极实践，成立了国际现代职业教育实训基地。但也遇到了标准不统一、企业动力不足、服务业场景创新能力不足等难点。未来将从产业链和创新链突破，探索平台式融合模式。”

许泽玮表示，我国目前正处于服务消费快速增长的阶段，服务消费的增长速度超过了商品消费。他建议，应进一步加快数字化转型，推动高水平开放，提升供给质量，优化发展环境。例如，从传统文化、地域特色、历史故事等方面挖掘有吸引力的文化IP，将非遗文化、地方美食、民俗节庆等融入服务消费领域，打造具有文化特色的服务产品和消费场景。通过推动服务消费的提质扩容，为促进消费和扩大内需贡献力量，为经济增长提供新的优势。

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(责编：罗知之、吕骞)

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