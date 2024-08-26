人民网北京8月26日电 （记者王绍绍）作为人民财经论坛的重要组成，人民网“2024企业家大会”8月25日在人民日报社举办。大会以“凝心聚力，向‘新’而行”为主题，新大陆科技集团CEO王晶在主题演讲中表示，企业家是社会财富的创造者、企业技术创新的主导者、企业管理思想的孕育者，同时，也是事业发展的承担者、企业治理变革的领导者、参与国际竞争的开拓者，是国家高质量发展的践行者和新质生产力的推动者。

新大陆科技集团CEO王晶。人民网记者 王绍绍摄

王晶表示，在新时代，企业家要做到和国家同频共振，要去做符合时代趋势和需求的事，做有人类情怀、天下情怀、家国情怀的企业家。

王晶认为，在时代变化的过程中，思想引领、战略牵引“走对路”是企业发展的首要任务。企业需要明确自身在面对新变化、新环境时自身的方向和目标；还要通过治理变革重塑企业生产关系，“做对事”对于一个企业来说同样至关重要；最后落在经营层面上下功夫“做成对的事”。企业在发展过程当中，会面对不同的生命周期，企业需要不断地通过治理变革来应对生命周期的转型，不断跨越生命周期，展现企业生命力。

“创新是企业发展的必由之路。”王晶认为，具备技术创新、治理创新、市场创新能力的企业，才能在众多企业当中脱颖而出，成为有机会、有生命力的企业。

王晶以新大陆为例，介绍了企业变革的经验。2014年以来，企业面临从传统IT企业向物联网、数字化转型升级的挑战。新大陆选择了破旧立新的道路，通过明确愿景、目标和发展路径，建立治理体系，带领企业走向从优秀到卓越的跨越。同时，立足“数字化、国际化和生态化”的目标，推动产业数字化的治理和数字化产业化的创新，通过国际化发展走出去，实现了业绩的良好增长。

“‘以正治企，道驭天下，大道至简’，企业只有坚持依道而行，走大道，走正道，会走向更好的未来。”王晶说。

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(责编：罗知之、吕骞)

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