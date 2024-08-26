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周云杰：推进新型工业化 实现企业高质量发展

2024年08月26日15:23 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （记者王绍绍）作为人民财经论坛的重要组成，人民网“2024企业家大会”8月25日在人民日报社举办。大会以“凝心聚力，向‘新’而行”为主题，海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰在主题演讲中表示，科技创新成为各国竞争核心焦点，推进新型工业化犹如一把关键钥匙，开启了实现高质量发展的大门。

海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰。人民网记者 王绍绍摄

海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰。人民网记者 王绍绍摄

周云杰表示，新型工业化以信息化与工业化相互促进为核心动力，演绎出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势充分发挥的工业化新路径。

“科技含量高意味着对先进科学技术的高度依赖和广泛应用，这是推动工业生产不断进步的动力源泉。”周云杰认为，科技创新如同引擎，为生产效率和产品质量的提升注入强大动力。

周云杰介绍，经济效益好体现了经济发展的可持续性追求，通过优化产业结构、提高资源利用效率、降低生产成本等方式实现经济在动态平衡中稳定增长，展现出质量与效益的统一。

推进新型工业化对我国经济社会发展具有重大而深远的意义。他认为，一方面，新型工业化是实现经济高质量发展的内在要求，有助于提升我国在全球产业链中的地位，增强国家核心竞争力，体现了事物发展的前进性。另一方面，它有利于推动产业转型升级，促进经济结构调整，实现可持续发展，展现了事物发展的阶段性和连续性。同时，新型工业化还能创造更多的就业机会，提高人民生活水平。

周云杰还介绍，家电产业是中国的优势产业，海尔推动了家电产业向高端化、智能化、绿色化转型，塑造新型工业化竞争优势。“此外，要以科技创新推动产业创新，夯实新型工业化发展底座。其中，持续加大科研投入是科技创新的前提，全面加强基础性技术研发是科技创新的关键，不断加快一流人才培养是科技创新的保障。”他说。（实习生赵袁彬对本文亦有贡献）

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(责编：罗知之、吕骞)
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