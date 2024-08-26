人民网北京8月26日电 （记者许维娜）作为人民财经论坛的重要组成，人民网“2024企业家大会”8月25日在人民日报社举办。大会以“凝心聚力，向‘新’而行”为主题，全国政协委员、新希望集团董事长刘永好在主题演讲中表示，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。企业越大，责任越大，通过科技创新推动行业可持续发展，是大企业必须担的责任，也是企业长远发展的必由之路。

全国政协委员、新希望集团董事长刘永好。人民网记者 许维娜摄

刘永好认为，作为大型农牧企业，集团当前的首要责任是深入思考行业内的关键问题，并积极探索如何利用新质生产力实现高质量发展，以更好地承担新时期的社会责任。

他举例称，种子是农业的“芯片”，而目前生猪育种等领域仍面临诸多“卡脖子”难题。为此，集团近年来瞄准国内技术短板，积极开展鸭芯片、猪芯片、生物发酵饲料等领域的技术攻关，并取得了积极成果。其中，具有自主知识产权的“中新鸭”的顺利研发，不仅打破了国外肉鸭品种在中国市场上的垄断局面，还在全面推广后，使得肉鸭产业链每年可增加效益1.3亿元。

“农业是一个传统行业，但越是传统，就越要求我们重视科技、重视革新，并将生产与最新技术相结合。”刘永好认为，只有这样，中国才能从农业大国走向农业强国，农牧行业也才会发展得越来越好。

刘永好表示，企业应把践行社会责任融入企业发展战略之中，一方面不断用科技创新推动公益效能，另一方面也要想办法调动多方社会力量协同参与。

粮食安全是实现经济发展、社会稳定和国家安全的基础。刘永好还表示，集团于2022年初发起了“节粮专项行动”，通过育种、饲料配方优化及养殖管理三位一体的技术创新策略，力求每年提升1%的粮食利用率。若此行动能持续五年，预计可节约粮食约150万吨。同时，集团还积极号召更多企业加入，并与21家产学研单位共同组建了“节粮创新联合体”。自行动开展以来，已成功节约粮食138万吨，相当于节省了200万亩土地的粮食产量。

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(责编：罗知之、吕骞)

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