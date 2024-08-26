新华社北京8月26日电（记者郁琼源）记者从中国三峡集团了解到，随着上、下闸首检修门下放到位，三峡升船机2024年计划性停航检修25日启动。这是三峡升船机面向社会船舶开放以来的第四次计划性停航检修，对进一步改善三峡升船机设备性能、保障其安全高效稳定运行具有重要意义。

据了解，此次停航检修由三峡集团流域管理中心组织实施，来自12家单位共计300余人参与检修。检修内容主要包括液压、电气、水工等7大类50个项目，工期35天。与往期检修相比，此次停航检修在总工期不变的条件下，项目明显增加。其中，下闸首工作大门2个9000千牛液压启闭油缸更换、液气弹簧油缸更换、平衡链更换、锥齿轮箱更换、500吨桥机替代300吨桥机改造施工及试验均为首次加入的检修项目。

三峡升船机计划于9月29日8时恢复通航。停航检修期间，符合升船机通航技术要求的船舶可通过三峡双线五级船闸过坝通行。三峡通航日报显示，三峡升船机自2016年9月向社会船舶开放以来，累计安全运行4.25万余厢次，其中有载运行2.85万余厢次，通过货物1811.17万吨、游客139万人次。

三峡升船机全线总长约7300米，船厢有效尺寸长120米、宽18米，可将3000吨排水量的船舶快速提升过坝。三峡升船机承船厢最大爬升吨位达1.55万吨，最大爬升高度113米，依靠256根钢丝绳和齿轮齿条爬升，三峡升船机能将矿石、汽车、粮食、建材等物资快速运送过坝。船舶平均过厢时间由通航初期的75分钟缩短至49分钟左右，在促进航运发展、降低航运成本等方面发挥着重要作用。

(责编：卫嘉、白宇)

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