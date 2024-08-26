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逐“质”而行 传统产业转型升级向“新”提速

2024年08月26日19:08 | 来源：人民网
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“加快推动实体经济转型升级”圆桌对话。人民网记者 栗翘楚摄

“加快推动实体经济转型升级”圆桌对话。人民网记者 栗翘楚摄

人民网北京8月26日电 （记者栗翘楚）作为人民财经论坛的重要组成，人民网“2024企业家大会”8月25日在人民日报社举办。大会以“凝心聚力，向‘新’而行”为主题，旨在弘扬企业家精神，助力进一步全面深化改革。

在主题为“加快推进实体经济转型升级”的圆桌对话环节，东风柳州汽车有限公司东风风行市场总监钟伟担任主持嘉宾，邀请了世纪洪雨集团董事长孙哲、卫材中国副总经理山田江树、泰诺麦博副总裁赵文贵、海伦钢琴创始人陈海伦参与对话，共同探讨产业转型升级的重要议题。

山田江树表示，“转型升级针对所有行业的管理者，都是一个非常重要的课题，也是我们孜孜不倦追求的答案。我们从上世纪70年代开始着力智能化建设，随着时代的变迁，公司仍在不断引进新设备、新技术提升生产效率，服务市场需求。”

生物医药产业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性新兴产业。“在助力实体经济发展方面，我们在提高研发投入的同时，坚持技术创新，依托自主知识产权的第四代抗体技术平台‘天然全人源单克隆抗体研发综合技术平台HitmAb’，精心打造了具有差异化和显著特色的产品管线。我们正通过一体化源头创新、新技术、新靶点、新机制、新突破，探索发展新质生产力的路径。”赵文贵说。

与大多数行业一样，如何以新技术、新场景开拓新市场，也成为乐器行业思考的话题。

“结合数字经济发展趋势，跨界钢琴成为我们转型升级的契机。我们通过智能化物联网，通过传感器把传统钢琴变成数字钢琴。同时，拓展社区文化，把钢琴与课程结合起来，给老年人增加了很多色彩。”陈海伦说。

与诸多传统行业相同，在构建房地产新发展模式背景下，防水行业面临着新的机遇与挑战。

孙哲说：“我们搭乘着‘以旧换新’的政策红利，以电子商务平台为媒介，使得业务从建设向维修转型。去年开始基本上一天50单，到今年现在一天能有300多单。”

作为高度技术集中、高度资金投入的传统行业，汽车产业如何更好转型升级，成为关注的焦点。

“传统制造企业，不能把研发投入视作短期行为。”钟伟表示，作为央企，东风集团紧跟国家战略，向新能源转型。东风柳汽近三年已经投入超30亿元新能源研发资金。同时，东风柳汽与科研院校、其他的企业，建立长期朋友圈关系，集各家所长为行业赋能。

“高端化，不只是价格高，而是价值高。”钟伟表示，目前中国品牌体现出的品牌价值、产品价值，已远远超过了大家以前对自主品牌的印象。在实体经济转型升级过程中，各个行业都对科技创新的主题有了共同认识。在加大研发投入的同时，还要注重搭建创新体系和技术革新。

(责编：罗知之、吕骞)
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