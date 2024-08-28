人民网北京8月28日电 （栗翘楚、实习生钟文玥）走进北京市密云区中关村科技园区内高度自动化新能源汽车生产车间，焊接机器人高速运转、蓝光智能检测正在实时检测全车工艺参数、检测员的管理下，智能耐久测试正有序进行……在北汽新能源享界超级工厂内，冲、焊、涂、总四大工序每天在这里高效执行。

2024上半年，新能源汽车延续产销两旺的发展势头，中汽协数据显示，今年1到6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。同时，中国汽车自主品牌的市场份额稳步攀升，中国品牌乘用车在国内市场的占有率超过了60%，消费者对自主品牌的认可度不断提高，中国汽车自主品牌正经历一场里程碑式的变革。

当下，新能源汽车市场渗透率持续提高，市场竞争激烈，亟需自主品牌提质增效，需要同时拥有豪华和新能源“双BUFF”，在智能制造、品质管理与环保标准方面下功夫，才能与“BBA”正面竞争，在豪华行政级轿车市场竞争中增加底气。

制造品质是自主品牌的坚实保障。“生产过程中，工厂必须把质量视作自己的生命线，从零部件管控，生产过程的过程管控，再到车辆下线之后的整车检测，都应该做到100%全覆盖，用严苛标准严把质量管理关口。”北汽新能源享界超级工厂常务副总王辉表示，享界超级工厂全面推行高端制造和智能化的理念，采用钢铝混合共线生产，其中冲压加工、涂装喷涂和铆接的自动化率均达到100%，焊接自动化率也达到99%，实现关键工序100%自动化。工厂还实现全球首创的智驾标定间，实现全面智能电检、核心设备100%联网、全自动标定数据自动采集匹配、透明化管理等复合系统分析工具有，让下线车辆的全过程工艺参数及时入云，实现“一车一档”的可追溯管理。

中国汽车工业正经历从技术引进迈向技术输出的新阶段。自主品牌纷纷开展创新设计，电动化、网联化、智能化和共享化发展，彰显出企业深厚的内功，在品牌技术国际影响力上升的同时驱动全球车企转型。

今年以来，北汽新能源不断提升技术自研水平，持续巩固在整车架构技术、电动化技术、智能化等关键领域的核心竞争力，在整车架构技术和电动化技术方面分别自主开发了北极星纯电高端旗舰平台与极光电池，为后续高端旗舰产品的开发提供了坚实的技术支撑。此外，还实现了“车-桩-云”智能交互，结合AI大模型，提供了360度全时体检的功能配备。

智能驾驶方面，新车型采用多源信息融合方案，基于“数据驱动”的预测算法和“交互博弈算法”，打造全天候、全向环境感知的”不依赖高精地图”的城市NOA行车功能，高效应对复杂行车场景。同时，利用“矢量建图”技术进行环境重构，实现泊车路径规划更拟人，也实现了“断头路车位”的轻松泊入。

“用户永远是第一位，我们要为用户造品质最好的车，提供最好的服务。”北汽集团张建勇董事长表示。下半年，研发重心将放在极狐品牌、享界品牌，以及新一代智能底盘的全面升级上，这些研发项目将为品牌产品矩阵注入持续的创新动能。

新能源汽车是全球汽车向“新”向“绿”发展的主要着力点，自主品牌以不断追求创新的内生力驱动发展，实现市场份额过半，打开上升通道，为行业整体增长再次按下“加速键”。

(责编：罗知之、吕骞)

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