人民网北京8月28日电 （记者栗翘楚）8月28日上午10点35分，一辆载有北京烯谷科技有限公司“一线”进口实验用载网的厢式载货车辆缓缓驶入北京中关村综合保税区智能通道，标志着全国首个以“研发创新”为特色的综合保税区正式运作。目前，北京市已有3个综保区同时运营，各综保区充分发挥自身特色，根据产业定位，错位发展。

作为以“保税研发”为主要功能的综保区，北京中关村综合保税区产业空间66万平方米，90%空间用于科技研发。在产业功能方面，聚焦战略性新兴产业和未来产业，坚持以科技创新推动产业创新，构建“2+2+N”保税业务谱系，以集成电路和医药健康为核心，以人工智能和科技服务为重点，拓展保税维修检测、跨境电商、融资租赁等N个保税服务业态。

“海关将做好‘保税+’文章，让企业尽享‘保税、免税、退税’等综保区政策红利，充分结合北京市产业资源优势和研发型综保区功能定位，吸引更多优质企业项目入驻北京中关村综合保税区，在集成电路、生物医药等产业形成集聚效应。”北京海关企管处处长杨燕冬说。

截至8月28日，区内已有3家企业完成海关资质备案，成为首批入驻北京中关村综合保税区的企业。

“作为党中央推动实现高水平科技自立自强先行先试的重要举措，北京中关村综合保税区将持续发挥政策优势，通过培育‘保税+’新业态，聚焦创新业态，鼓励区内企业科技创新培育新质生产力；强化区内外产业联动，持续释放国家级开放平台带动效应，促进多元化新兴业态发展。”北京海关副关长、党委委员冯斌说。

未来，北京中关村综合保税区将充分利用国家服务业扩大开放综合示范区、自由贸易试验区、中关村国家自主创新示范区和综合保税区“四区叠加”优势，全力打造科技创新新高地，推动首都新质生产力加快形成，助力高水平科技自立自强加快实现。

(责编：罗知之、吕骞)

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