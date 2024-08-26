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彭建虎：新时代企业家要关注社会责任和可持续发展

2024年08月26日19:08 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （记者孙博洋）作为人民财经论坛的重要组成，人民网“2024企业家大会”8月25日在人民日报社举办。大会以“凝心聚力，向‘新’而行”为主题，冠达控股集团董事局主席彭建虎在主题演讲中表示，新时代企业家已不再是单纯追求经济效益的商人，更要关注企业的社会责任和可持续发展。

冠达控股集团董事局主席彭建虎。人民网记者 孙博洋摄

冠达控股集团董事局主席彭建虎。人民网记者 孙博洋摄

彭建虎表示，在波澜壮阔的新时代背景下，中国经济正以前所未有的速度和规模蓬勃发展，在这一进程中，企业家作为推动社会经济发展的关键力量，其角色与使命正不断赋予新的内涵。“作为企业家，我们不仅肩负着推动经济高质量发展的重任，还要承担引领社会创新进步的历史使命。”他说。

彭建虎表示，新时代对于企业家提出了更高的要求，不仅要关注企业的经济效益，更要关注企业的社会责任和可持续发展。

“我坚信，只有以创新为驱动，不断推动产业变革和升级，才能实现企业的可持续发展。”彭建虎说。

彭建虎表示，作为企业家，应实时保持敏锐的市场洞察力，注重技术创新、管理创新、服务创新，以带来良好的经济效益，同时增进社会的福祉，促进国家的繁荣。

彭建虎认为，新时代，企业家需要不断提升自身的能力和素质。他认为，企业家要提高战略思维能力，应具备长远的战略眼光和思维能力。同时注重战略的执行和调整能力，具备创新管理能力，能够推动企业不断创新和发展，企业家还应具备领导力和团队建设力，能够带领团队共同实现企业的目标和愿景。

他认为，企业家要注重团队成员的培养和激励，打造高效协作的团队和一支致力于为员工创造更好幸福生活的队伍。

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(责编：罗知之、吕骞)
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