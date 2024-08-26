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人民银行：7月债券市场共发行各类债券66383.9亿元

2024年08月26日19:40 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （记者罗知之）中国人民银行今日发布了2024年7月份金融市场运行情况，数据显示，7月份，债券市场共发行各类债券66383.9亿元。

其中，国债发行9924.9亿元，地方政府债券发行7108.3亿元，金融债券发行10004.9亿元，公司信用类债券发行13392.9亿元，信贷资产支持证券发行404.1亿元，同业存单发行25046.9亿元。

截至7月末，债券市场托管余额166.3万亿元。其中,银行间市场托管余额145.7万亿元，交易所市场托管余额20.6万亿元。分券种来看，国债托管余额31.3万亿元，地方政府债券托管余额42.6万亿元，金融债券托管余额39.6万亿元，公司信用类债券托管余额32.6万亿元，信贷资产支持证券托管余额1.3万亿元，同业存单托管余额17.7万亿元。商业银行柜台债券托管余额845.9亿元。

(责编：罗知之、吕骞)
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