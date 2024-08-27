本报记者 王昊男 邱超奕 王 洲

科技成果集中亮相，创业路演精彩纷呈，合作协议相继达成……8月23日至25日，在北京举行的2024全球创业者峰会成果丰硕。

一场峰会也是观察中国经济的一扇窗口。本届峰会吸引了全球上百个国家和地区的3万余位科创人士、1000余位全球投资人、500余家高科技创新企业参与。峰会涵盖全球创业大赛、论坛展览、项目签约等板块，今年的全球创业大赛吸引124个国家和地区的7406个创业项目、9700名创业人才参加，创业项目和创业人才数量均创历史新高。

创新引力不断增强，创新活力激越澎湃，峰会折射出中国经济的新动能和新活力。数据显示，7月份，我国规模以上高技术制造业增加值同比增长10%，民用无人机产品、服务机器人、集成电路产量均实现两位数较快增长。新质生产力加快培育壮大，为增强经济持续回升向好态势提供了有力支撑。

从峰会看创新

新质生产力加快培育，积蓄了新动能、塑造了新优势

国产可重复使用火箭“智神星一号”模型、实现国产替代的超强激光器、能自动识别经络穴位的理疗机器人……在服务首都高质量发展成果展区，一批尖端科技成果惊艳亮相。

“这是我们研发的无人机自主驾驶系统，具备精准避障、自动规划路线等功能，解决了过去无人机在复杂环境下难以操控的痛点，可用于低空物流、应急救援等领域。”8月24日，在路演现场，优联智控创始人车嘉兴的分享吸引了众多投资人和创业者。

“同台竞技的有10多家新能源、新材料、高端装备创业企业，经过激烈角逐，我们赢得今年创业大赛二等奖。”车嘉兴感慨道，会场到处洋溢着浓厚的创新氛围，“路演刚结束，就有多家企业来洽谈合作。”

走进创新成果展区，一款仿生柔性手臂机器人正自如地抓取着乒乓球。“它还能从生鸡蛋中完整取出蛋黄。”软体机器人公司创始人赵鑫说，团队瞄准高弹性材料改性、复杂柔性体成型等技术难点不懈攻坚，成为国内突破软体机器人产学研全链条关键技术的创新型科技企业。

“3年前，我们在创业大赛中荣获一等奖。如今，公司体量增长了3倍，产品远销全球20多个国家，已是国家级专精特新‘小巨人’企业。”赵鑫观察到，今年参展的人工智能、无人驾驶、元宇宙等未来产业新成果明显增多。

“2020年，首届全球创业者峰会暨创业大赛启动。近5年间，创新创业的树苗茁壮生长，结出累累硕果。”北京市人才工作局负责人张若冰说，全球创业大赛至今已诞生720个获奖项目，培育孵化16家“独角兽”企业、127家专精特新企业。

一场峰会，也折射出首都北京创新创业的蓬勃活力。目前，北京市培育国家高新技术企业达2.83万家，平均每日新设科技型企业337家。

今年以来，各地区各部门勇争先、善作为，因地制宜发展新质生产力：上海引进一批高水平研究机构，集聚集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业的人才80多万名；安徽加速建设先进制造业集群，培育壮大汽车、电子信息等产业；贵州抢抓人工智能“风口”壮大数字经济，深入实施六大重大科技战略行动……积蓄新动能、塑造新优势，新质生产力正在神州大地上加快发展。

从峰会看人才

深化体制机制改革，为高质量发展提供强大人才支撑

创新之道，唯在得人。创新驱动本质上是人才驱动。面对新一轮科技革命和产业变革，发展新质生产力，离不开激发各类人才创新活力。

经过多年扩容升级，全球创业者峰会暨创业大赛已成为全球创新创业人才尽展才华、交流合作的大舞台。

大模型在投资领域有啥新探索？机器人怎样服务美好生活？……8月25日，峰会现场的“智汇潮白·青创未来”青年创新创业思享会座无虚席。

东泰佳尔（北京）文化发展有限公司创始人吕思墨，已是第三次参加峰会活动，身份也由参赛选手转变成评委、主持人。“峰会见证着创业人才的成长，通过这个平台，能结交更多国内外顶尖人才，在竞争合作中前行。”吕思墨说。

复刻宋代风格的耳环、运用珐琅工艺的戒指……一件件富含东方韵味的饰品光彩夺目，让回予首饰成为峰会上的人气展台。企业创始人刘纯说，公司获得今年创业大赛二等奖，开启销售业务仅半年多，月营收已超百万元。“北京汇集了丰富的文化资源和诸多设计、品牌专业高水平人才，只要有创新想法，这里从不缺优秀伙伴。”

透视全球创业者峰会暨创业大赛，可以看出人才创新活力的加速迸发。

今年峰会聚焦人工智能、医药健康、新一代信息技术等七大专业赛道，人才门类更全；创业大赛参赛者毕业于QS世界大学排名前30院校的达到1543人，大赛获奖席位由140个增至200个，人才质量更高。

国际人才组织联合会主席丹尼斯·西蒙表示，峰会暨创业大赛已成为创新创业人才非常重要的盛会，不仅体现了北京加快成为人才聚集中心，更能看到中国的创新进步和经济发展。

从峰会看全国，今年以来，教育部实施基础学科系列“101计划”，培育拔尖创新人才；科技部健全保障科研人员专心科研的制度，坚持向用人主体授权、为人才松绑减负；人力资源社会保障部等部门组织实施高技能领军人才培育计划，力争到2026年带动新增高技能人才500万人次左右……各部门统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，提升国家创新体系整体效能。我国技能人才总量已超过2亿人，高技能人才超过6000万人，研发人员总量多年居世界首位，科学、技术、工程、数学专业（STEM）毕业生规模全球领先，为高质量发展提供强大人才支撑。

从峰会看环境

多方合力构建创新创业“生态圈”

发展新质生产力，离不开有力的政策支持和良好的营商环境。

8月25日，原定12点结束的大中小企业融通对接专场交流会推迟1小时才结束，近40家企业踊跃参会。

“多家医疗机构和企业找我们深入交流，并约定接下来的合作细节。”摘得今年创业大赛一等奖的创业者陈锦辉说，“融通对接活动给众多创业者提供了宝贵机遇，搭建了上下游企业供需匹配、紧密衔接的桥梁。”

集大赛选人、管家服务、商学院加速、产业园落地、基金赋能、数字化平台对接于一体，本届全球创业者峰会暨创业大赛旨在一站式打通“政产学研用金”，构建创新创业“生态圈”。今年参赛项目中获得融资额超过1亿元的就有76个。

在峰会举办地北京市顺义区，89平方公里的高品质人才社区服务不断上新，规划面积6.98平方公里的“海创城”拔地而起，中关村顺义园等12个产业承载空间提质升级……“5年来，358个优质项目通过峰会在此扎根。”顺义区人才工作局负责人刘红岩说。

开放合作的“朋友圈”在不断壮大。据了解，2024年峰会的全球合作伙伴已达161个，海外参赛项目共4683个，较上届赛事增长了29%。成绩背后得益于北京日益完善的营商环境，近年来当地持续打造“北京服务”品牌，截至目前，已有全球服务贸易联盟等115家国际组织在京落地。

北京是全国的一个缩影。今年以来，从公布《公平竞争审查条例》、全面推进专利开放许可制度实施工作，到推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，各地区各部门坚定不移推进改革开放，持续打造市场化法治化国际化营商环境，不断厚植中国经济新动能新优势。上半年，全国新设外资企业同比增长14.2%，吸引外资规模近5000亿元，处于近10年来的高位。

中国加快发展新质生产力，让世界看到了合作新机遇。

“举办全球创业者峰会，本身就印证着北京市拥有良好的政策环境和创新生态。”丹尼斯·西蒙告诉记者，今年决定建立国际人才组织联合会北京代表处，助力打造全球创新和人才集聚中心。来自希腊的创业者迪米特里欧斯·佩特罗托斯说，他们研发的助残设备运用了外骨骼技术，取得创业大赛三等奖，“今年我已是第五次来中国，计划设立公司。”

蓬勃发展的新质生产力，为中国高质量发展提供新动力，也必将为世界可持续发展注入新动能。

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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