8月25日，中国商飞公司的一架国产支线民航飞机ARJ21从成都双流国际机场起飞，经过44分钟的飞行，顺利抵达稻城亚丁机场，这是正在进行的ARJ21飞机“环青藏高原”演示飞行的重要一站。稻城亚丁机场位于四川省甘孜藏族自治州稻城县海子山，海拔高度4411米，是目前世界上海拔最高的民用机场。图为ARJ21飞机抵达稻城亚丁机场。

本报记者 谷业凯文 王脊梁摄（人民视觉）

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经