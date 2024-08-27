ARJ21飞机飞抵世界海拔最高民用机场
2024年08月27日05:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号
8月25日，中国商飞公司的一架国产支线民航飞机ARJ21从成都双流国际机场起飞，经过44分钟的飞行，顺利抵达稻城亚丁机场，这是正在进行的ARJ21飞机“环青藏高原”演示飞行的重要一站。稻城亚丁机场位于四川省甘孜藏族自治州稻城县海子山，海拔高度4411米，是目前世界上海拔最高的民用机场。图为ARJ21飞机抵达稻城亚丁机场。
本报记者 谷业凯文 王脊梁摄（人民视觉）
《 人民日报 》（ 2024年08月27日 01 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 人民银行：7月债券市场共发行各类债券66383.9亿元
- 人民网北京8月26日电 （记者罗知之）中国人民银行今日发布了2024年7月份金融市场运行情况，数据显示，7月份，债券市场共发行各类债券66383.9亿元。 其中，国债发行9924.9亿元，地方政府债券发行7108.3亿元，金融债券发行10004.9亿元，公司信用类债券发行13392.9亿元，信贷资产支持证券发行404.1亿元，同业存单发行25046.9亿元。…
- 评论
- 关注