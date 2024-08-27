本报北京8月26日电 （记者王珂）第二十四届中国国际投资贸易洽谈会将于9月8日至11日在福建省厦门市举办。国务院新闻办8月26日举行新闻发布会，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激表示，投洽会筹备工作已基本就绪。本届投洽会以“投资链接世界”为主题，将举办国际化、专业化、品牌化的投资促进系列活动，搭建链接全球产业合作平台。

本届投洽会将突出“投资中国”主题，顺应当前全球跨境投资趋势，积极探索招商引资新模式，策划系列“精而专”的投资促进活动。对2.6万平方米的项目资本对接馆进行全方位设计和布局，打造展洽谈一体的融合场景，邀请国内外企业、国际金融资本参与。4天的会期内，将有近50场形式多样、内容丰富的对接和路演活动，排期密集，传递合作共赢的积极信号。

商务部会同中国人民银行、中国证监会、金融监管总局等部门，以及中投等金融机构，引入更多的国际金融资本头部企业，策划形式多样的金融资本招商活动，为扩大投资合作赋能。商务部已请各地收集较高质量的项目，做好投资项目的供需对接服务。目前已收集并筛选涉及信息技术、人工智能、新能源、生命健康、装备制造等项目融资信息近400条，并通过投洽会的云端和线下等渠道促进项目与金融的对接合作。

目前，已有90多个国家和国际组织的代表团确认参会。会上将发布吸引外资和对外投资的相关权威报告，为国际投资合作提供专业的公共服务产品。

福建省副省长王金福表示，将全力配合商务部把投洽会打造成“投资中国”的标志性展会。在线下设置12万平方米展览面积，策划举办金融资本服务实体经济福建创新发展专场推介、第五届全国供应链大赛决赛等活动，主宾国匈牙利、主宾省浙江等也将举办专场招商推介会。线上将拓展“云上投洽会”AI智能预对接撮合功能，更好、更精准地满足客商需求。

厦门市副市长庄荣良介绍，组委会和厦门市将举办一系列特色活动。今年将首次在投洽会上设置供应链创新展区，同期举办第五届中国供应链管理年会，还会邀请我国供应链创新应用的示范城市和标杆企业参展参会，展示供应链全链条的业务生态。

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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