“深海一号”二期项目钻完井作业完成
2024年08月27日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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图为“深海一号”二期深水钻井平台。
本报海口8月26日电 （记者张武军）记者从中国海油获悉：我国海上压力最高的天然气开发井“深海一号”二期项目A12井放喷作业取得圆满成功，测试产量超过预期，这也标志着我国首个深水高压天然气开发项目“深海一号”二期的所有海上钻完井作业全部完成，验证了深水高压钻完井全新技术体系的先进性和可靠性，表明我国在深水高压钻完井技术领域进入世界领先行列。
在“深海一号”二期全面投产后，“深海一号”整体的天然气年产量将从30亿立方米提升到45亿立方米。
《 人民日报 》（ 2024年08月27日 02 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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