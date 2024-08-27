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2023年水路货运量首超90亿吨大关

水运发展韧性足潜力大（大数据观察）

本报记者 韩 鑫
2024年08月27日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：交通运输部
　　制图：张丹峰

　　核心阅读

　　水路运输运载能力大、运输成本低、单位能耗少，是我国综合交通运输体系的重要组成部分，也是服务经济社会发展的有力支撑。2023年，我国水路货运量首超90亿吨大关，规模达到2012年的两倍。当前，我国水路货运发展情况如何，如何更好激发水运效能？记者采访了交通运输部水运局有关负责人。

 

　　港口星罗棋布，每天有超8.3万艘次船舶穿梭进出；航道纵横交织，每天有约256万吨货物驶向目的地。

　　据统计，去年我国水路货运量、水路货物运输周转量在综合交通运输体系中占比分别达到17.1%和54%，其中海运更是承担了我国约95%的对外贸易运输量。一个具有相当规模的水运体系，正成为服务经济社会发展的有力支撑。

　　水路货运持续较快增长，彰显水运发展强大韧性和强劲活力

　　东海之滨，两座世界级港口，映射水运强劲活力。

　　上海港，集装箱吞吐量第一大港。近日，远海汽车船公司汽车滚装船“闽江口”轮首航靠泊外高桥海通码头。经过约19小时的装货作业，4800多辆国产品牌汽车开上新船，开启前往波斯湾的航程。两天后，同批交付的“辽河口”轮也在这里完成靠泊，装载超4100辆车前往欧洲。

　　新船装新车，延续出口热。今年上半年，超过61万辆国产汽车经上海外高桥口岸出海，同比增长约28%，平均每天有超3000辆汽车装船出海，去往全球100多个国家和地区。

　　宁波舟山港，全球货物吞吐量第一港。浙江海宁晶科能源尖山工厂生产的光伏组件刚一下线，就快速运抵梅山港区装船发运至沙特阿拉伯。“上半年，公司有约2.3万个集装箱的产品从宁波舟山港出口，销往中东、欧洲、亚太等地区，同比增长超50%。”晶科能源（海宁）有限公司组件负责人刘志刚说。

　　开辟新航线，拓展新市场。上半年，宁波舟山港向东出海，新辟3条国际航线；向西延伸，新开多条铁水联运班列，助力完成货物吞吐量7.08亿吨，同比增长4.2%。

　　面向太平洋，以宁波舟山港、上海港为龙头，南京、杭州、苏州等16个港口为骨干，中国沿海最密集、吞吐量最大的港口群，不仅成为畅通国内国际双循环的重要引擎，更支撑水路货运量再创新高。

　　数据显示，2023年，我国完成水路货运量93.67亿吨，同比增长9.5%，增速创2014年以来新高，运量规模达2012年的2.04倍。

　　“水路货运量首次突破90亿吨，充分彰显了我国水运发展的强大韧性、澎湃活力和巨大潜力。”交通运输部水运局有关负责人说。

　　航运市场需求回升、有效供给加大，助推水路货运量屡创新高

　　水路货运量屡创新高，得益于近年来运输结构的持续调整和水运基础设施的不断完善。

　　一方面，深入推进运输结构调整，助推水路运输发展潜力进一步释放。

　　4月13日，一声嘹亮的汽笛鸣响，装载着600余吨进口苜蓿草的集装箱班列，从天津港中铁天津集装箱中心站缓缓驶出，直奔呼和浩特综合保税区，标志着“天津港—呼和浩特”保税集装箱铁水联运班列成功开通。

　　“相较于传统模式，铁水联运有效降低物流运输成本，提升了配送效率。”天津港有关负责人介绍，今年上半年，天津港服务内蒙古地区铁水联运量完成20.1万标准箱，同比增长46%。

　　“近年来，通过大力推动‘公转铁’‘公转水’以及江海联运、水水中转，水路运输持续较快发展。”交通运输部水运局有关负责人说，以铁水联运为例，2023年，全国港口集装箱铁水联运量达1018万标箱，较2022年增长15.9%，助力水路运输在综合运输体系中的地位持续提升。2023年，水路货运量、水路货运周转量在综合运输体系中的占比分别提升0.2个百分点、0.3个百分点。

　　另一方面，水运有效供给持续加大，为运量增长提供更加有力保障。

　　今年以来，西部陆海新通道骨干工程平陆运河建设进展顺利，目前三座枢纽船闸均已进入主体施工阶段，累计完成投资约340亿元；长江干线武汉至安庆段6米水深航道整治工程建成投用，万吨级江海船舶可常年直达武汉；宁波舟山港虾峙门口外30万吨级人工航道扩建工程通过竣工验收，将进一步提升宁波舟山港进出超大型船舶的通航效率。

　　“随着水运基础设施建设力度持续加大，运输服务供给质量和效率持续提升，水运对供应链产业链平稳运行的保障能力、服务韧性不断提升。”交通运输部水运局有关负责人表示。

　　水路货运量屡创新高，也是供需协同作用的结果。该负责人说，港口是国民经济的“晴雨表”，海运是对外贸易的“压舱石”，工业增加值增速回升、社会消费品零售总额增速有所回暖，助力航运市场需求回升，为水路运输提供了持续增长的发展空间。

　　强基建、优结构、谋创新，推动水运行业高质量发展

　　更好激发水运效能，服务经济社会发展，有赖于高质量构建现代化港口与航道体系。

　　在港口方面，2023年，我国港口生产用码头泊位达2.2万个，增加万吨级泊位127个，港口自动化技术水平和应用规模总体位居世界前列，有力提升了我国港口生产运营管理服务水平。

　　在航道方面，三级及以上航道通航里程达1.54万公里，干支衔接、通江达海的内河航道体系加快建设。在运力方面，水上运输船舶净载重量达3.01亿吨，集装箱箱位增加5.5万标准箱，船舶运力保障更加有力。

　　“十四五”以来我国水运固定资产投资年均增速达14.9%，助力水运基础设施更加完善。

　　今年上半年，水路货运继续保持良好增势：水路货运量完成47亿吨，同比增长6.3%，港口货物吞吐量、港口集装箱吞吐量分别完成85.6亿吨、1.6亿标准箱，同比分别增长4.6%和8.5%。长江和西江干线上的三峡船闸和长洲枢纽船闸合计通过货物1.74亿吨，同比增长10.7%。

　　交通运输部水运局有关负责人表示，下一步将聚焦基建，增强水运韧性，大力发展以港口为枢纽的联运业务，实现结构性降本增效，提升水运效能。推动大宗货物、集装箱和中长距离货物运输由公路向铁路、水路转移。此外，进一步优化海运船队规模结构，提高粮食、能源、集装箱等重点物资运输安全保障能力，保障海运物流供应链稳定畅通。

　　“当前，智慧港口和智慧航道正逐步成为水运高质量发展的亮丽名片。”交通运输部水运局有关负责人说，加快推进智慧化建设、数字化转型，既是当前水运发展的重点领域，也是未来持续坚持的重点工作。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月27日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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