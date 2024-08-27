本报记者 徐驭尧

对西藏自治区日喀则市桑珠孜区甲措雄乡聪堆村村民旺拉来说，“高品质青稞”曾是一个陌生的概念。“祖祖辈辈和土地打交道，大家都是这样种地的。青稞，还能有啥特别的高品质？”

如今，因为黑龙江援藏产业项目，他的想法悄然改变。“新品种青稞亩产比周边提高超过50公斤，本地群众都很惊奇。”黑龙江省援藏干部、日喀则市农业农村局副局长于志刚说，“一个项目产量或许有限，重要的是以农业示范改变本地群众的观念。”

从种植业、养殖业再到制造业，许多援藏产业项目正在雪域高原落地生根。“十四五”期间，各援藏工作队立足受援地优势资源，安排产业支援项目229个，援藏资金44.06亿元，占“十四五”援藏资金的20.3%。

推广农业新技术

聪堆村500多亩的试验田茂密葱茏。农田里，现代化农机设备整装待发，显示着这片土地与周围的不同。

这是北大荒青稞标准化种植示范区。2020年7月，在黑龙江援藏工作队的支持下，黑龙江鹤山农场干部来到日喀则，开始高原农业项目实践。

测土配方施肥、平整土地、全新的播种技术……2021年，北大荒示范区迎来了第一次收获。由于采用了最新的技术，当年青稞亩产量和品质都比当地传统种植方式明显提升。

旺拉是变化的见证者——秋天，望着试验田一片金黄，青稞穗穗饱满，旺拉满是羡慕。

北大荒示范区刚开始建设时，他和周边的人不免有些困惑：“种个地，咋这么折腾？”但很快，北大荒示范区的丰产让他啧啧称奇：“原来，折腾一下能收这么多！”

这也打开了旺拉的思路：“这样的技术，咱能不能学？”好奇的他找到了黑龙江省的援藏干部，对方一口答应：“咱们引进技术，就是为了让大伙学的！”

现在，旺拉经营起了一家农机租赁合作社，不但为自己的农田开展机械化种植，还给十里八乡的乡亲们开展机械化服务。去年，他和其他几个村民一起学习了植保无人机操作技术。

于志刚介绍，北大荒示范区利用先进的植保无人机为当地村民无偿开展施肥、洒药作业，2023年代管作业耕地4700余亩，先进的农业技术在高原生根发芽、拔节生长。

打造“家门口”的就业平台

朗嘎崔成是2023年毕业的山南籍大学生，2024年3月入职西藏清匠电器科技有限公司，在工程部当安装员。

“有‘一对一’的师傅帮带，工作上的任何问题都能及时解决，让我扎扎实实学到很多技能。”入职后，朗嘎崔成很快适应了岗位工作。

2019年，湖北省产业援藏项目西藏清匠电器科技有限公司落地山南市乃东区，致力于打造藏族群众“家门口”的就业平台，在当地带动就业100余人。

在山南市，像朗嘎崔成这样通过湖北产业援藏项目，在“家门口”实现就业的人还有很多。截至目前，这些湖北援藏企业在当地共吸纳就近就业人数2300余人。“产业援藏是助力西藏高质量发展、促进当地群众就业增收的有效路径。”湖北省第十批援藏干部、山南市发展改革委副主任胡文龙说。

近年来，湖北省援藏工作队着眼西藏的资源禀赋和产业基础，持续擦亮产业援藏“金招牌”。以华新水泥、西藏宏农为代表的一批湖北援藏企业坚持以产业发展促进就业，带动当地群众增收致富、共享发展成果。在为当地增加就业、培养人才的同时，还“以点带面”形成产业辐射。

自动分拣、脏破蛋剔除、紫外线杀菌、喷码、分级包装……一座全智能化藏鸡产业园落地乃东区，为发展高原特色产业，西藏宏农农业发展有限公司积极投资、扩大生产。

2022年6月开始，乃东区先后有20个村的农牧民与西藏宏农开展深度合作，在“家门口”开展畜禽养殖，大大增加了收入。“未来，我们还将朝着深加工、包装、物流等产业方向，延伸产业链条。”西藏宏农农业发展有限公司董事长张宏林说。

向技术要生产效率

那曲市比如县平均海拔超过4000米，山脉连绵起伏。一座拥有多项领先生产技术的现代化制衣工厂坐落其间。

这是西藏长荣娜秀集团有限公司，“如今，企业拥有悬吊生产线5条、智能化设备200余台。”公司总经理叶万华告诉记者。

叶万华至今都记得，4年多前，浙江宁波援藏工作组希望为当地找到一个技术含量高、带动效益好的企业，几经辗转，最后找到了宁波长荣制衣有限公司。

经营之初，叶万华发现，由于市场小，每次订单数量都不多。“按照传统技术，小规模生产一样需要设计打板。生产需要60—70天，时间长，成本高。”叶万华回忆。

遇到困难，他与浙江宁波的援藏干部们积极讨论。几番研究，大家意见很一致——“向技术要生产效率”。为了解决这个问题，叶万华引入新的生产线。采用新技术的设备大幅缩短了成衣生产的时间，还可以实现远程监控，让客户对自己的订单更加放心。

如今，企业的生产已经实现了较高的自动化水平。“从接单到最后交付成衣只需35天左右。”叶万华说。

“我们招引企业到西藏那曲投资，不断夯实产业基础，培育内生发展动力，加快提升那曲经济高质量发展水平。”浙江省第十批援藏干部、那曲市发展改革委副主任揭建成说。

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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