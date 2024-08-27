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铁路部门多措并举保障暑期学生旅客运输

预计学生流达六百五十万人次

2024年08月27日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月26日电  （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司（国铁集团）获悉：暑期进入尾声，全国各大院校开学在即，8月26日至9月10日，铁路将迎来学生客流高峰，预计发送学生旅客650万人次。铁路部门精心组织学生运输工作，统筹做好运力安排和站车服务，全力保障学生旅客平安有序返（入）校。

　　优化学生售票服务，精准保障购票需求。铁路12306客户端推出“学生预约购票服务”功能，学生旅客填写优惠资质信息后，可预约预售期外的返（入）校车票，系统在开车前第十六天进行车票兑现，能够为本人及同行乘车人一并预约，方便学生结伴同行或家长送行。进入预售期的车票按正常方式发售，如车票售罄，可使用候补功能。同时，铁路12306客户端还推出了“学生出行需求采集”功能，学生旅客可自愿提报出行需求，铁路部门将及时收集分析，统筹考虑行车安全和运力资源，尽最大努力做好运输保障。

　　统筹利用运输资源，增加客运能力供给。充分运用铁路12306预售和候补购票数据，分析学生客流规律，科学合理配置运力，及时在热门时段、方向和区间增加运力投放，在学生客流较大的线路组织开行学生专列，尽最大努力保障学生旅客出行需求。针对学生客流较集中的旅客列车，加强重点盯控，确保安全准点到达。在确保汛期安全的前提下，全力以赴保障边远地区普速旅客列车、公益性“慢火车”正常运行，方便老少边和脱贫地区学生旅客出行。

　　优化铁路站车服务，便利学生旅客出行。各地铁路部门主动对接各大高校和地方政府教育部门，及时掌握学生返校开学时间，预留场地设置新生接站专区，增加引导服务人员，协助做好交通接驳，畅通学生旅客“最后一公里”。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月27日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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