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四川蓬溪加强营商环境建设

规范制度体系 服务企业发展

2024年08月27日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报成都8月26日电  （记者王永战）走进四川翔丰华新能源材料有限公司二期厂房项目建设现场，工人们正忙着设备安装调试、雨污管网铺设等施工作业。“多亏了蓬溪县纪委监委的帮助，我们才能及时推进项目建设进度。”翔丰华公司总经理腾克军说。

　　为进一步优化政务服务环境，蓬溪县纪委监委在县行政审批政务服务大厅设立监督专窗，由纪检干部常态化驻点，帮助解决企业、群众办事中的难题。

　　近年来，蓬溪县纪委监委把建设更好营商环境作为专责监督的着力点，探索建立“驻点式+清单式+嵌入式”的“贴近监督”机制，通过设立监督专窗、细化监督清单和“嵌入式”跟进整改，不断优化营商环境。截至目前，通过“贴近监督”机制，已推动解决群众急难愁盼问题119个，健全完善执法检查审批等制度23项。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月27日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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