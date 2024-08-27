本报上海8月26日电 （记者田泓）近日，2024全国服务消费季暨上海服务消费“+”年华启动仪式在上海启动。

据了解，2024年“服务消费季”活动是商务部首次牵头组织开展以服务消费为主题的全国性促消费活动。活动按照“政府引导、市场运作，提质扩容、惠民利企”原则，合力打造“1+12+N”活动矩阵，培育消费热点，增强消费活力。“1”即1场启动仪式，“12”即由相关部门主办的12项全国性重点活动，“N”指各地方、全国性行业协会以及银行支付结算机构和电商平台主办的110余项促消费活动。

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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