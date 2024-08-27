本报记者 周亚军

游客在海边的餐厅赏美景、品美食。

王小滨摄（人民视觉）

一名游客在展示渔获。

杨明通摄（人民视觉）

一艘休闲渔船行驶在临高县抱才港附近海域。

临高县融媒体中心供图

“来来来，给我拍张照！”渔获一上岸，来体验海钓的游客赶忙上前，从杨明通手里接过五六斤重的金鲳鱼、石斑鱼等，有的举在胸前，有的两手高高提起，纷纷拍照留念。

这里是海南省临高县调楼镇抱才村。杨明通的家面朝大海，船就停在家门口。爷爷和爸爸都是渔民，作为“渔三代”的他，现在出海吃的却是“旅游饭”。

早晨6点半，杨明通匆匆出门，去镇上的旅馆接人：湖南来的游客，预约了早晨7点到下午3点海钓。“钓具、鱼饵都是现成的，船上的水手会帮游客挂钩，船长也会根据鱼情换钓点。”杨明通说。

时间回到几年前。2020年5月，临高县依托14公里原生态海岸线，发展滨海旅游，助力渔业转型。不到两年，一批赶海民宿、渔家风情体验等休闲渔业项目落地。

杨明通乘势买了一条小船，早出晚归海钓，精心经营视频号进行推广。“那阵子为了节省开支，每天靠钓鱼补贴小船的出行成本，卖掉渔获再买柴油。有时候渔获不理想，只能贴钱加油。”杨明通回忆。

苦苦坚持3个多月、正打算放弃时，杨明通终于遇到了鱼群，大鱼接连咬钩，短视频观看量激增，许多网友留言想跟着体验海钓，还有游客让杨明通帮忙安排行程。

2023年3月，杨明通和3名年轻人一起创业，花70多万元买来第一艘休闲渔船。几个月后，海南环岛旅游公路开通，吸引了大量游客，杨明通的海钓创业正好填补了临高县海上娱乐项目的空白，当年就接待游客3500多人次。

如今，杨明通成立了全勺休闲渔业发展有限公司，新购了3艘休闲渔船。不少渔民也“带船”加入，跟着一起转产。

57岁的杨强勇说，风吹日晒雨淋对渔民来说是家常便饭，一出海少则一周，多则一两个月。过去，遇上大风大浪，明知很危险，但如果没捕到鱼，出海的燃料、人工成本没着落，渔民就不敢轻易返航。如今，全勺公司将体验海钓的游客引流给杨强勇，天气不好他就不出海，不仅安全有保障，收入也稳定。“我的钓鱼艇小，一趟接4名游客。一般每个月有上万元的收入，比之前出海捕鱼真是强了太多。”杨强勇说。

赶上休闲渔业风口，当地渔民有的还开起餐厅或民宿。开餐厅的陈明静，最拿手的是清蒸石斑鱼，每天收来新鲜渔获进行制作，月营业额增加了上万元。林亚石的旅租生意同样红火。自家的4层楼升级改造出12个房间，离码头近，价格适中，受到游客欢迎。

更多资源也有了新用处。废弃的渔船经过彩绘装饰，成了独特的风景。拆改下来的小渔船，被设计成形态各异的船餐厅，满是渔家风情。游客来了，赶海钓鱼，上岸品鲜，住渔家民宿，小村的吸引力更上一层楼。

海依旧是那片海，但海的故事更加精彩。

本期统筹：林子夜

版式设计：张芳曼

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休闲渔业成为渔民增收新渠道

休闲渔业利用各种形式的渔业资源，通过优化配置，将渔业与休闲娱乐、旅游观光、餐饮美食、生态环境、文化传承、科学普及以及周边产品开发有机结合，实现一二三产业融合。休闲渔业产业链条长，新业态、新产品多，已成为渔业经济的新增长极。2023年全国渔业经济统计公报数据显示，渔业流通和服务业产值中，休闲渔业产值923.47亿元，同比增长8.98%。

近年来，海南省积极引导渔民“往岸上走、往深海走、往休闲渔业走”，推动传统渔业转型升级。2023年，海南省休闲渔业产值增长90%；今年上半年，产值22.06亿元、接待游客752.41万人次，同比分别增长40.87%、27.95%。

为加快休闲渔业的发展，《海南省休闲渔业管理办法（试行）》《海南省海洋休闲渔业捕捞许可管理规定（试行）》等出台。与此同时，鼓励市、县建设休闲渔业码头，或在渔港、避风锚港等设置休闲渔业码头、锚泊区，在符合条件的游艇码头等增加休闲渔业码头功能，并对吸纳和带动转产渔民的省级精品休闲渔业示范基地和省级休闲渔业垂钓赛事基地进行奖补。

（本报记者 周亚军）

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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